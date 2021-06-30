В России - снова рекорд по числу жертв Covid-19
В России третий день подряд регистрируется рекордное число жертв Covid-19. Опубликованные властями данные свидетельствуют, что за сутки в стране умерли 669 человек с подтвержденным коронавирусом.
В России третий день подряд регистрируется рекордное число жертв Covid-19. Опубликованные властями данные свидетельствуют, что за сутки в стране умерли 669 человек с подтвержденным коронавирусом.
Напомним, во вторник в России были зарегистрированы 652 жертвы Covid-19.
Одна из вспышек вируса произошла в Санкт-Петербурге, где на пятницу запланирован матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, однако организаторы не собираются отменять его из-за коронавируса.
Президент России Владимир Путин в среду, отвечая во время "Прямой линии" на вопросы жителей, призывал людей прислушаться к словам специалистов и вакцинироваться. Он сообщил, что сам привился "Спутник V". Также он отметил, что выступает против обязательной вакцинации.
В России быстро распространяется новый дельта-вариант вируса, а темпы кампании по вакцинации снизились.
За последние пару недель в Москве и Санкт-Петербурге резко выросло число заболевших, власти вновь ввели ограничения и призвали людей активнее вакцинироваться.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что индийский штамм коронавируса составляет 90% всех случаев в столице.
Москва также стала первым городом России, потребовавшим, чтобы минимум 60% работников сферы услуг до августа были вакцинированы полностью.
Всего же за прошедшие сутки в России было зарегистрировано 21 042 новых случая Covid-19, таким образом, с начале пандемии заражение коронавирусом подтверждено уже у 5,5 миллионов человек.
С начала пандемии в России умерли 135 214 человек с Covid-19.