В России - снова рекорд по числу жертв Covid-19

Напомним, во вторник в России были зарегистрированы 652 жертвы Covid-19.

Одна из вспышек вируса произошла в Санкт-Петербурге, где на пятницу запланирован матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, однако организаторы не собираются отменять его из-за коронавируса.

Президент России Владимир Путин в среду, отвечая во время "Прямой линии" на вопросы жителей, призывал людей прислушаться к словам специалистов и вакцинироваться. Он сообщил, что сам привился "Спутник V". Также он отметил, что выступает против обязательной вакцинации.

В России быстро распространяется новый дельта-вариант вируса, а темпы кампании по вакцинации снизились.

Власти обвиняют в том, что они скрывают настоящее число умерших, и в статистику жертв Covid-19 включают только те случаи, в которых вскрытие показало Covid-19 главной причиной смерти.

За последние пару недель в Москве и Санкт-Петербурге резко выросло число заболевших, власти вновь ввели ограничения и призвали людей активнее вакцинироваться.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что индийский штамм коронавируса составляет 90% всех случаев в столице.

Москва также стала первым городом России, потребовавшим, чтобы минимум 60% работников сферы услуг до августа были вакцинированы полностью.

Всего же за прошедшие сутки в России было зарегистрировано 21 042 новых случая Covid-19, таким образом, с начале пандемии заражение коронавирусом подтверждено уже у 5,5 миллионов человек.