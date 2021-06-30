Ср, 30.06.2021
Они пришли часа два назад, в 7 утра начал звонить в дверь, стучать в дверь очень громко. Я не открыла до сих пор. Сейчас уже начали говорить, что будут ломать дверь, но пока еще не сломали. Вижу там двух сотрудников полиции и там два понятых с ними, как я понимаю. Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"
Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"

Севастова стартовала на Уимблдоне с уверенной победы

Анастасия Севастова ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова с уверенной победы стартовала на Уимблдонском турнире-2021.

В первом раунде соревнований Севастова встречалась с представительницей Казахстана Зариной Диас. Матч завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу лиепайчанки.

Матч продолжался час и десять минут. За это время Зарина Дияс, занимающая 101-е место в мировом рейтинге WTA, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт. 31-летняя Севастова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять брейк-пойнтов. Ранее теннисистки не играли друг с другом.

Во втором раунде Севастова (56 WTA) сыграет с украинской Мартой Костюк (70 WTA), которую уже дважды обыгрывала в этом сезоне - на грунте в Мадриде и на траве в Истборне.

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