Севастова стартовала на Уимблдоне с уверенной победы

В первом раунде соревнований Севастова встречалась с представительницей Казахстана Зариной Диас. Матч завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу лиепайчанки.

Матч продолжался час и десять минут. За это время Зарина Дияс, занимающая 101-е место в мировом рейтинге WTA, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт. 31-летняя Севастова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять брейк-пойнтов. Ранее теннисистки не играли друг с другом.