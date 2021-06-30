Список ⟩ Латвию на Олимпийских играх в Токио представит 30 спортсменов

В среду на заседании ЛОК был утверждён состав олимпийской сборной Латвии на летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа этого года.
В настоящее время для участия в латвийской сборной в Токио одобрены 30 спортсменов в 14 видах спорта: баскетбол 3x3, борьба, дзюдо, конный спорт, карате, современное пятиборье, плавание, пляжный волейбол, велоспорт (шоссе и BMX), гребля, тяжёлая атлетика, стрельба, теннис и лёгкая атлетика.
1 июля, согласно официальному решению Всемирной легкоатлетической ассоциации, к латвийской команде могут присоединиться ещё пять спортсменов.
По неофициальной информации, это могут быть метатели копья Мадара Паламейка, Анете Коциня и Роланд Штробиндерс, бегунья на средние дистанции Лига Велвере и спринтер Гунта Вайчуле. К спортсменам присоединятся ещё пять тренеров.
"Молодая, целеустремленная и уверенная в себе команда едет в Токио, чтобы показать наилучшие результаты на крупнейших спортивных аренах. Средний возраст команды - 28 лет. В олимпийской сборной Латвии это будут первые олимпийские игры для 24 спортсменов", - говорит глава делегации Карлис Лейниекс.
Он добавил, что особенно радует то, что Латвия представлена в таких видах спорта, которые впервые включены в олимпийскую программу - баскетбол 3x3 и карате.
В утверждённый список делегации, помимо 30 спортсменов, также входят 33 тренера, три спортивных доктора и четыре физиотерапевта, в то же время в составе руководства команды и вспомогательного персонала в Токио отправятся семь человек.
В связи с ограничениями, установленными организаторами олимпийских игр, латвийская олимпийская команда должна соблюдать определённый протокол Covid-19. Он предусматривает, что каждый член олимпийской сборной Латвии должен пройти тест на Covid-19 за 96 и 72 часа до вылета в Токио и повторить тест после прибытия.
Также, находясь в Токио, участники должны будут каждый день проходить экспресс-тесты и каждый день делать отметки о своём самочувствии в специальном приложении.
В настоящее время 67% олимпийской делегации Латвии завершили полный процесс вакцинации, 23% находятся в процессе вакцинации, а 10% не планируют прививаться от коронавируса.
Состав олимпийской сборной Латвии на Олимпийских играх в Токио:
- Лаура Игауне, Гатис Чакшс, Лина Музе, Руслан Смолонский, Арнис Румбениекс (все - лёгкая атлетика)
- Тина Лаура Граудиня, Анастасия Кравченока, Мартиньш Плявиньш, Эдгар Точс (все - пляжный волейбол)
- Винета Петерсоне, Хелвий Бабрис, Том Скуиньш, Крист Нейландс (все - велоспорт)
- Агнис Чаварс, Лаурис Миезис, Карлис Паул Ласманис, Эдгар Круминьш (все - баскетбол 3x3)
- Евгений Бородавко (дзюдо)
- Павел Швецов (современное пятиборье)
- Роберт Акменс (гребля)
- Агате Рашмане (стрельба)
- Кристап Неретниекс (конный спорт)
- Анастасия Григорьева (борьба)
- Калвис Калниньш (карате)
- Артур Плесниекс, Ритвар Сухаревс (оба - тяжёлая атлетика)
- Иева Малюка, Даниил Бобров (оба - плавание)
- Анастасия Севастова, Анастасия Остапенко (обе - теннис).