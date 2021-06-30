Ср, 30.06.2021
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Амината, певица

Список ⟩ Латвию на Олимпийских играх в Токио представят 30 спортсменов

ФОТО: Reuters/ScanPix

На предстоящих Олимпийских играх в Токио Латвию представят 30 спортсменов в 14 видах спорта, но в ближайшие дни их число может увеличиться, сообщает Латвийский олимпийский комитет (ЛОК).

В среду на заседании ЛОК был утверждён состав олимпийской сборной Латвии на летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа этого года.

В настоящее время для участия в латвийской сборной в Токио одобрены 30 спортсменов в 14 видах спорта: баскетбол 3x3, борьба, дзюдо, конный спорт, карате, современное пятиборье, плавание, пляжный волейбол, велоспорт (шоссе и BMX), гребля, тяжёлая атлетика, стрельба, теннис и лёгкая атлетика.

1 июля, согласно официальному решению Всемирной легкоатлетической ассоциации, к латвийской команде могут присоединиться ещё пять спортсменов.

По неофициальной информации, это могут быть метатели копья Мадара Паламейка, Анете Коциня и Роланд Штробиндерс, бегунья на средние дистанции Лига Велвере и спринтер Гунта Вайчуле. К спортсменам присоединятся ещё пять тренеров.

"Молодая, целеустремленная и уверенная в себе команда едет в Токио, чтобы показать наилучшие результаты на крупнейших спортивных аренах. Средний возраст команды - 28 лет. В олимпийской сборной Латвии это будут первые Олимпийские игры для 24 спортсменов", - сказал глава делегации Карлис Лейниекс.

Он добавил, что особенно радует то, что Латвия представлена в таких видах спорта, которые впервые включены в олимпийскую программу - баскетбол 3x3 и карате.

В утверждённый список делегации, помимо 30 спортсменов, также входят 33 тренера, три спортивных врача и четыре физиотерапевта, в то же время в составе руководства команды и вспомогательного персонала в Токио отправятся семь человек.

В связи с ограничениями, установленными организаторами Олимпийских игр, латвийская олимпийская команда должна соблюдать определённый протокол Covid-19. Он предусматривает, что каждый член олимпийской сборной Латвии должен пройти тест на Covid-19 за 96 и 72 часа до вылета в Токио и повторить тест после прибытия.

Также, находясь в Токио, участники должны будут каждый день проходить экспресс-тесты и каждый день делать отметки о своём самочувствии в специальном приложении.

В настоящее время 67% олимпийской делегации Латвии завершили полный процесс вакцинации, 23% находятся в процессе вакцинации, а 10% не планируют прививаться от коронавируса.

Состав олимпийской сборной Латвии на Олимпийских играх в Токио:

  • Лаура Игауне, Гатис Чакшс, Лина Музе, Руслан Смолонский, Арнис Румбениекс (все - лёгкая атлетика)
  • Тина Лаура Граудиня, Анастасия Кравченока, Мартиньш Плявиньш, Эдгар Точс (все - пляжный волейбол)
  • Винета Петерсоне, Хелвий Бабрис, Том Скуиньш, Крист Нейландс (все - велоспорт)
  • Агнис Чаварс, Лаурис Миезис, Карлис Паул Ласманис, Эдгар Круминьш (все - баскетбол 3x3)
  • Евгений Бородавко (дзюдо)
  • Павел Швецов (современное пятиборье)
  • Роберт Акменс (гребля)
  • Агате Рашмане (стрельба)
  • Кристап Неретниекс (конный спорт)
  • Анастасия Григорьева (борьба)
  • Калвис Калниньш (карате)
  • Артур Плесниекс, Ритвар Сухаревс (оба - тяжёлая атлетика)
  • Иева Малюка, Даниил Бобров (оба - плавание)
  • Анастасия Севастова, Алёна Остапенко (обе - теннис)
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