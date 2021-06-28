Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Фото ⟩ В лесах Эстонии уже во всю собирают лисички

Лисички. ФОТО: Laura Oks

В последние дни в Facebook стали публиковать фотографии лисичек, которые — хотите верьте, хотите нет — были собраны в июне в Эстонии.

На фотографиях в группе Eestimaa seened ("Грибы Эстонии") изображены не одиночные грибы, а целые семейства, пишет Rus.Postimees.

Грибы, собранные в волости Тырва. ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Грибники знают, что обычно лисички растут с сосняке. Однако, по словам грибника Тыну Валдма, он собирал их в березовом лесу, под большими папоротниками.

По словам Валдма, сосняк для грибов еще слишком сухой. Туда идти за грибами он рекомендует во второй половине лета. "Несмотря на жару, в этот раз грибы были большими и свежими, не подсушенными", - рассказал грибник.

Валдма отметил, что раньше он уже собирал лисички до Ивановой ночи, так что в этом нет ничего особенного. По его словам, еще раньше по грибы можно идти в Южной Эстонии.

Урожай грибов в волости Алутагузе. ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist
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