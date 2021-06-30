Остапенко вышла во второй круг Уимблдона, где сыграет с Касаткиной

По ходу встречи 24-летняя Остапенко реализовала шесть брейк-пойнтов и столько же раз ошиблась при подаче. Её 18-летняя соперница, занимающая 71-ю строчку в мировом рейтинге WTA, один раз взяла подачу, совершила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.