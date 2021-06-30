Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Остапенко вышла во второй круг Уимблдона, где сыграет с Касаткиной

Алёна Остапенко ФОТО: AP/Scanpix

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко одержала победу в первом раунде Уимблдонского турнира, обыграв представительницу Канады Лейлу Фернандес.

Матч между теннисистками продолжался 56 минут и завершился со счётом 6:1, 6:2.

По ходу встречи 24-летняя Остапенко реализовала шесть брейк-пойнтов и столько же раз ошиблась при подаче. Её 18-летняя соперница, занимающая 71-ю строчку в мировом рейтинге WTA, один раз взяла подачу, совершила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге турнира Остапенко (34 WTA) сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (35 WTA), которая в матче первого раунда обыграла Патричу Тиг из Румынии.

Напомним, несколькими часами ранее вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова также добилась победы в первом раунде Уимблдона, обыграв представительницу Казахстана Зарину Диас. Во втором раунде Севастова сыграет с украинкой Мартой Костюк.

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