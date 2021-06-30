Остапенко вышла во второй круг Уимблдона, где сыграет с Касаткиной
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко одержала победу в первом раунде Уимблдонского турнира, обыграв представительницу Канады Лейлу Фернандес.
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко одержала победу в первом раунде Уимблдонского турнира, обыграв представительницу Канады Лейлу Фернандес.
Матч между теннисистками продолжался 56 минут и завершился со счётом 6:1, 6:2.
По ходу встречи 24-летняя Остапенко реализовала шесть брейк-пойнтов и столько же раз ошиблась при подаче. Её 18-летняя соперница, занимающая 71-ю строчку в мировом рейтинге WTA, один раз взяла подачу, совершила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.
Во втором круге турнира Остапенко (34 WTA) сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (35 WTA), которая в матче первого раунда обыграла Патричу Тиг из Румынии.
Напомним, несколькими часами ранее вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова также добилась победы в первом раунде Уимблдона, обыграв представительницу Казахстана Зарину Диас. Во втором раунде Севастова сыграет с украинкой Мартой Костюк.