Более трети новых случаев Covid-19 были зарегистрированы в Риге

В Риге за прошедшие сутки было зарегистрировано 39 новых случаев, таким образом, всего за 14 дней в столице заболели 380 человек.

В Даугавпилсе вчера были зарегистрированы шесть новых зараженных, в Даугавпилсском крае - пять, а в Юрмале - четыре. В ряде других самоуправлений было констатировано меньшее число заболевших.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 380, а Даугавпилсе - 71, в Сигулдском крае - 28, в Даугавпилсском крае - 27, в Елгаве - 23, в Лиепае - 22 жителя.

14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии на данный момент составляет 52,4 случая на 100 000 жителей.

В 25 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 13 он превышен на 50%.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 100 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались пять человек с подтвержденным коронавирусом. Умершие входили в возрастные категории от 30 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 57,2 до 54,2 случая. За последние две недели в Латвии выявлено 1025 случаев заражения Covid-19.

Было сделано 8694 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,2%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.