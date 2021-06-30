Ср, 30.06.2021
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Петр Хархорин, адвокат актера Михаила Ефремова

В Литве уже наблюдается внутреннее распространение дельта-штамма Covid-19

ФОТО: Shutterstock

В Литве уже наблюдается внутреннее распространение дельта-варианта коронавируса, говорит Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Как сообщает центр, за последние дни зафиксировано 17 случаев дельта-штамма, они установлены в шести уездах страны.

В Литве в общей сложности зарегистрировано 23 случая этого штамма, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла к вызывающим обеспокоенность штаммам.

По словам Гедре Алексене - заведующей Отделом заразных заболеваний НЦОЗ, временно исполняющей обязанности директора, данные эпидемиологических исследований этих случаев показывают, что в Литве наблюдается внутреннее распространение этого штамма вируса.

"До этого времени мы фиксировали случаи дельта-штамма, которые считались ввозными, то есть - или сами лица путешествовали, или заразились после контакта с побывавшими за границей людьми. Между тем три случая из новых, когда был установлен дельта-вариант, не могут быть отнесены к ввозным, так как люди указывают, что не были за границей и не общались с вернувшимися из-за границы лицами", - говорит Алексене.

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