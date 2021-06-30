В Литве уже наблюдается внутреннее распространение дельта-штамма Covid-19

"До этого времени мы фиксировали случаи дельта-штамма, которые считались ввозными, то есть - или сами лица путешествовали, или заразились после контакта с побывавшими за границей людьми. Между тем три случая из новых, когда был установлен дельта-вариант, не могут быть отнесены к ввозным, так как люди указывают, что не были за границей и не общались с вернувшимися из-за границы лицами", - говорит Алексене.