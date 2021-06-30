Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

ЧП на пляже в Каросте: Мэр Лиепаи раскритиковал действия муниципальной полиции

Янис Вилнитис ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

После несчастного случая, произошедшего на пляже Каросты, когда тяжелые травмы получил 15-летний мальчик, мама пострадавшего подростка подняла вопрос нехватки коммуникации между ответственными службами. Мэр Лиепаи Янис Вилнитис в полученном от муниципальной полиции пояснении усматривает попытки переложить ответственность на другие службы, сообщает ReTV.

Мама пострадавшего ребенка Линда Аузиня рассказала передаче, что после произошедшего несчастья Государственная полиция указала, что этот случай не находится в ее компетенции, а муниципальная полиция пообещала рассмотреть заявление только на следующий рабочий день, то есть, спустя три дня. Если не реагировать на опасные предметы в море, то пострадавших может быть и больше, поэтому Аузиня встретилась с мэром Лиепаи Янисом Вилнитисом.

"Нужно было просто признать какую-то свою ошибку. То, что они не отреагировали, что они не сделали эти вещи. Не отговариваться, это было бы как-то правильнее. Или может быть не поняли опасность, хоть им и сообщили - было заявление и в муниципальную полицию и в Службу неотложной скорой помощи. Я понимаю, что им сообщили, и Госполиция им все-таки позвонила на следующий день", - рассказала Аузиня.

Мэр Лиепаи уже ранее отмечал, что в Лиепае необходимо способствовать коммуникации ответственных служб и их возможности адекватно реагировать. Однако этот случай, по его мнению, свидетельствует, что в этой сфере по-прежнему имеются проблемы.

Кроме того, он потребовал пояснение от муниципальной полиции о ее работе в тот день и действиях, не исключая возможности призвать стражей порядка к ответственности.

"Я вижу больше попытку избежать ответственности и перекидывание мячика - кто же тогда что делал. Это пояснение больше свидетельствует о том, что по сути не решался вопрос, а больше шли разговоры - кому это надо делать.

Адекватные действия означают оказание первой помощи и осмотр места происшествия, и правильной реакцией было бы как-то его ограничить и дождаться ответственных служб. Это произошло, но произошло с опозданием. Каждый муниципальный полицейский работает по призыву. Он хочет помочь лиепайчанам, поэтому у него должен быть призыв. Если его нет, то нужно искать другую работу", - сказал Вилнитис.

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