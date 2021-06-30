ЧП на пляже в Каросте: Мэр Лиепаи раскритиковал действия муниципальной полиции

Мама пострадавшего ребенка Линда Аузиня рассказала передаче, что после произошедшего несчастья Государственная полиция указала, что этот случай не находится в ее компетенции, а муниципальная полиция пообещала рассмотреть заявление только на следующий рабочий день, то есть, спустя три дня. Если не реагировать на опасные предметы в море, то пострадавших может быть и больше, поэтому Аузиня встретилась с мэром Лиепаи Янисом Вилнитисом.

"Нужно было просто признать какую-то свою ошибку. То, что они не отреагировали, что они не сделали эти вещи. Не отговариваться, это было бы как-то правильнее. Или может быть не поняли опасность, хоть им и сообщили - было заявление и в муниципальную полицию и в Службу неотложной скорой помощи. Я понимаю, что им сообщили, и Госполиция им все-таки позвонила на следующий день", - рассказала Аузиня.

Мэр Лиепаи уже ранее отмечал, что в Лиепае необходимо способствовать коммуникации ответственных служб и их возможности адекватно реагировать. Однако этот случай, по его мнению, свидетельствует, что в этой сфере по-прежнему имеются проблемы.

Кроме того, он потребовал пояснение от муниципальной полиции о ее работе в тот день и действиях, не исключая возможности призвать стражей порядка к ответственности.

"Я вижу больше попытку избежать ответственности и перекидывание мячика - кто же тогда что делал. Это пояснение больше свидетельствует о том, что по сути не решался вопрос, а больше шли разговоры - кому это надо делать.