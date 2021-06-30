Ср, 30.06.2021
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Петр Хархорин, адвокат актера Михаила Ефремова

В карцере у политзаключенного журналиста Дениса Ивашина случился сердечный приступ

Денис Ивашин ФОТО: spring96.org

28 июня мать политзаключенного Людмила Ивашина написала, что во время пребывания в карцере у журналиста Дениса Ивашина произошел сердечный приступ.

"Никогда ранее подобного не происходило. Неудивительно, ведь в камере "парилка" - окна закрыты, вентилятор передать нельзя. Все это называется пытка", - прокомментировала она.

На 29 июня состояние здоровья Ивашина удовлетворительное, передали в пресс-службе МВД. Мать журналиста написала, что разговаривала с заместителем главы гродненской тюрьмы:

"Только что поговорила с зам. начальника тюрьмы. Состояние здоровья Дениса на данный момент нормальное, опасения не вызывает. Лекарства есть".

По словам жены Дениса Ольги, это был не сердечный приступ. "Какие-то проблемы, но точно неизвестно, какие".

Журналиста задержали 12 марта, он подозреваемый по статье "Вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел".

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