В карцере у политзаключенного журналиста Дениса Ивашина случился сердечный приступ

"Никогда ранее подобного не происходило. Неудивительно, ведь в камере "парилка" - окна закрыты, вентилятор передать нельзя. Все это называется пытка", - прокомментировала она.

На 29 июня состояние здоровья Ивашина удовлетворительное, передали в пресс-службе МВД. Мать журналиста написала, что разговаривала с заместителем главы гродненской тюрьмы:

"Только что поговорила с зам. начальника тюрьмы. Состояние здоровья Дениса на данный момент нормальное, опасения не вызывает. Лекарства есть".

По словам жены Дениса Ольги, это был не сердечный приступ. "Какие-то проблемы, но точно неизвестно, какие".