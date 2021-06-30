В карцере у политзаключенного журналиста Дениса Ивашина случился сердечный приступ
28 июня мать политзаключенного Людмила Ивашина написала, что во время пребывания в карцере у журналиста Дениса Ивашина произошел сердечный приступ.
28 июня мать политзаключенного Людмила Ивашина написала, что во время пребывания в карцере у журналиста Дениса Ивашина произошел сердечный приступ.
"Никогда ранее подобного не происходило. Неудивительно, ведь в камере "парилка" - окна закрыты, вентилятор передать нельзя. Все это называется пытка", - прокомментировала она.
На 29 июня состояние здоровья Ивашина удовлетворительное, передали в пресс-службе МВД. Мать журналиста написала, что разговаривала с заместителем главы гродненской тюрьмы:
По словам жены Дениса Ольги, это был не сердечный приступ. "Какие-то проблемы, но точно неизвестно, какие".
Журналиста задержали 12 марта, он подозреваемый по статье "Вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел".