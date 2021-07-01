Перелом и повреждение связок. Украинец Беседин выбыл на полгода после жёсткого фола шведа

Напомним, на 99-й минуте матча Украина - Швеция (2:1) защитник Маркус Даниэльсон въехал прямой ногой в колено Беседина. После просмотра VAR арбитр показал шведу красную карточку, а Беседин покинул поле с помощью медиков.

"Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения", - сказал главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун.

"Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Сроки восстановления - около шести месяцев", - добавил Шморгун.

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльсон сообщил, что принёс извинения Беседину. "Я видел повтор, всё выглядит не очень хорошо. Его колено согнулось в обратную сторону. Я не собирался ему навредить и извинился перед ним в раздевалке. Он не говорит по-английски, поэтому беседа не была долгой. Мои слова переводил их капитан. Выглядело так, будто Беседин принял мои извинения", - приводит слова Даниэльсона Aftonbladet.