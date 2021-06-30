Беларусь лишили очередного спортивного соревнования, на этот раз - чемпионата мира

Сейчас организация ведет переговоры с альтернативными городами, которые готовы принять этот форум.

Решение принято по итогам доклада мирового комитета по легкой атлетике, в котором сделан вывод: неопределенность вокруг дипломатических отношений и ограничений международных поездок существенно повлияет на проведение чемпионатов мира в Минске.