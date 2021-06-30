Ср, 30.06.2021
Молодая, целеустремленная и уверенная в себе команда едет в Токио, чтобы показать наилучшие результаты на крупнейших спортивных аренах. Карлис Лейниекс, глава латвийской олимпийской делегации
Карлис Лейниекс, глава латвийской олимпийской делегации
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Беларусь лишили очередного спортивного соревнования, на этот раз - чемпионата мира

ФОТО: AP/Scanpix

Мировой легкоатлетический совет решил перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году, который планировался в Минске.

Сейчас организация ведет переговоры с альтернативными городами, которые готовы принять этот форум.

Решение принято по итогам доклада мирового комитета по легкой атлетике, в котором сделан вывод: неопределенность вокруг дипломатических отношений и ограничений международных поездок существенно повлияет на проведение чемпионатов мира в Минске.

Напомним, ранее из-за политической нестабильности Беларусь лишили чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по пауэрлифтингу, чемпионата Европы в велотреке, этапа Кубка мира по биатлону и других международных соревнований.

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