Беларусь лишили очередного спортивного соревнования, на этот раз - чемпионата мира
Мировой легкоатлетический совет решил перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году, который планировался в Минске.
Мировой легкоатлетический совет решил перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году, который планировался в Минске.
Сейчас организация ведет переговоры с альтернативными городами, которые готовы принять этот форум.
Решение принято по итогам доклада мирового комитета по легкой атлетике, в котором сделан вывод: неопределенность вокруг дипломатических отношений и ограничений международных поездок существенно повлияет на проведение чемпионатов мира в Минске.
Напомним, ранее из-за политической нестабильности Беларусь лишили чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по пауэрлифтингу, чемпионата Европы в велотреке, этапа Кубка мира по биатлону и других международных соревнований.