Огрский мост подсветили цветами венгерского флага в поддержку закона против ЛГБТ: мнения в Сети разделились

Самоуправление Огрcкого края сообщило в Facebook: "Актуализируя роль консервативных и проверенных годами ценностей в современной семье, а также выражая поддержку принятому в Венгрии закону, который позволяет родителям самим решать, какие ценности их дети получат, а также запрещает распространение гомосексуализма среди несовершеннолетних, гендерную идентичность и смену пола, отличную от биологического пола, с 29 июня по 6 июля с наступлением темноты арка кольцевого пешеходного моста и новый пешеходный мост будут подсвечены цветами венгерского флага".

Мэр Огре Эгил Хелманис также прокомментировал освещение моста в Facebook: "Мы зашли слишком далеко в своей терпимости! Есть границы, которые нельзя переходить! Если фестиваль песни и танца латвийской школьной молодежи должен проводиться дистанционно, а праздничный парад сексуальных меньшинств разрешается проводить очно, то это уже даже не вопрос двойных стандартов, а тревожного сдвига в ценностях и дискриминации общепринятых норм и ценностей!".

Решение Огрского края вызвало большой резонанс среди пользователей социальных сетей. Под публикацией самоуправления Огрского края пользователь социальных сетей прокомментировал: "Свои политические взгляды каждый может выразить рядом со своим домом, подняв флаг, сколько душе угодно. Как минимум некорректно выражать свою политическую позицию, используя свою должность и инфраструктуру города, а также средства. Это не является мнением всех жителей Огре, чтобы его презентовать таким образом".

Мнения относительно этого решения разделились. Один из пользователей социальной сети написал: "Такой классный у нас мэр! Поддерживает семейные ценности!".

Уже сообщалось, что в четверг, 24 июня, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (JV) подписал от имени Латвии открытое письмо относительно нового закона Венгрии, который Европейская комиссия (ЕК) считает дискриминационным в отношении так называемых ЛГБТИ (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов).

Этот закон позволяет родителям самостоятельно решать, какое половое воспитание будут получать их дети, а также запрещает разъяснять несовершеннолетним, что такое гомосексуальность, небиологическая гендерная идентичность и смена пола.

В ответ на действия премьер-министра Национальное объединение (НО) отметило, что письмо, подписанное от имени Латвии, ранее не обсуждалось партнерами по коалиции, поэтому партия пригласит премьер-министра на совместное заседание правления НО и фракции Сейма, которое состоится в понедельник, 28 июня.

Уже сообщалось, что ЕС пригрозил Венгрии сокращением выплат в связи с новым законом, запрещающим молодым людям доступ к информации по так называемым вопросам ЛГБТИ.

"Венгерский законопроект - это позор", - заявила в среду, 23 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я поручила своим ответственным уполномоченным подготовить письмо венгерским властям с выражением нашей озабоченности до вступления закона в силу", - отметила она.

Будапешт ответил, что заявления Ляйен "постыдны".

Уже сообщалось, что на встрече министров по европейским делам 13 стран-членов Европейского союза (ЕС), включая Латвию, выразили обеспокоенность новым законом Венгрии и призвали ЕС обратиться в Суд ЕС против Будапешта.

Законопроект, одобренный парламентом Венгрии на прошлой неделе, запрещает образовательные программы и материалы, пропагандирующие гомосексуальность, небиологическую гендерную идентичность и смену пола среди несовершеннолетних.

Среди прочего закон запрещает молодым людям доступ к книгам и фильмам, изображающим сексуальные меньшинства.