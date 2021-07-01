Административно-территориальная реформа: избраны мэры Даугавпилса, Лиепаи, Елгавы и других городов

Значительно улучшив результат, СЗК в лице мэра Труксниса выиграл выборы самоуправлений в Юрмале, получив в думе восемь из 15 мест.

В четверг председателем Екабпилсской краевой думы был избран бывший мэр Екабпилса Райвис Рагайнис (LZP).

Еще до первого заседания думы 12 депутатов из семи списков политических сил, избранных в думу, выразили поддержку кандидатуре Рагайниса, таким образом, сформировав коалицию не менее 13 из 19 депутатов, избранных в новую думу.

В четверг председателем Резекненской городской думы был переизбран Александр Барташевич ("Согласие").

Хотя "Согласие" набрало в Резекне более половины мандатов - восемь мест из 13, это на одно место меньше, чем четыре года назад. Барташевич подчеркнул, что в целом поддержка политической силы выросла, достигнув в этом году более 63%. В 2009 году, когда Барташевич впервые был избран депутатом думы, поддержка его политической силы составила более 43%.

"Для нас неприемлемо проводить" красные линии ". "Согласие" в Резекне ни в коем случае не будет провозглашать отказ от сотрудничества", - прокомментировал возможное сотрудничество с представителями трех других списков председатель думы.

От "Согласия" в Резекненскую думу избрано также несколько бывших депутатов - Алексей Грехов, Владимир Богданов, Алексей Стец, Лидия Остапцева, Ольга Строде и Александр Иришин.

Сегодня, на первом заседании думы Огрского края, Эгил Хелманис (НО), лидер списка, победившего на выборах в Огрском крае, был переизбран главой местного самоуправления.

21 член проголосовал за Хелманиса, один был против, один воздержался от голосования. Вторым кандидатом на пост председателя Огрской краевой думы был бывший заместитель председателя думы Икшкильского края Марис Мартинсонс (LRA), за которого проголосовали два депутата, 19 были против и двое воздержались.

Мэр Салацгривы, Дагнис Страубергс, представляющий Объединение регионов Латвии (LRA), переходит к председательству в Лимбажском крае.

Девять членов проголосовали за Страубергса, пять - против, и один бюллетень для голосования оказался недействительным.

В четверг, 30 июня, мэр Энгурского края Гундарс Важа (LRA) был избран председателем Тукумской краевой думы, уступив место председателя думы Национальному союзу "Все для Латвии!" - "Отечеству и свободе"/ДННЛ.

Важа был единственным кандидатом на эту должность. Все 18 членов совета проголосовали за его избрание.

Ранее сообщалось, что 1 июля на первое заседание думы, на котором планируется избрать председателя думы, соберутся депутаты 40 новых самоуправлений.