Чт, 1.07.2021
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Административно-территориальная реформа: избраны мэры Даугавпилса, Лиепаи, Елгавы и других городов

ФОТО: LETA/Zane Bitere

Сегодня, 1 июля, вступает в силу новое административно-территориальное деление Латвии, которое завершает вторую реформу местных самоуправлений после восстановления независимости государства. Сегодня на первое заседание думы собрались депутаты 40 новых самоуправлений, на заседании были избраны председатели краевых дум.

Благодаря меморандуму между "Согласием" и Русским союзом Латвии (РСЛ) об образовании коалиции в Даугавпилсской городской Думе в четверг председателем Даугавпилсской городской думы был избран Андрей Элксниньш ("Согласие").

"Согласие" и РСЛ в городской думе вместе имеют восемь депутатских мандатов из 15.

За Элксниньша проголосовали 11 депутатов, против - двое. Два бюллетеня признаны недействительными.

В Даугавпилсе "Согласие" на выборах набрало больше всего голосов избирателей - 42,25%.

"Наша партия" в лице бывшего мэра Игоря Прелатова набрала 14,12% голосов, а Латгальская партия, представленная первым заместителем председателя городской думы Янисом Лачплесисом набрала 13,25% голосов.

Лиепайская дума избрала мэром представителя "Лиепайской партии" Гунара Ансиньша, который до сих пор был заместителем председателя думы.

За Ансиньша проголосовали 14 депутатов.

"Лиепайская партия" договорилась о дальнейшем сотрудничестве в новом составе Лиепайской думы с Латвийским объединением регионов и Национальным объединением.

Депутаты всех трех политических сил выразили поддержку кандидатуре Ансиньша, выдвинутого на должность председателя Лиепайской городской думы, а на должность заместителя председателя думы планируется выдвинуть прежнего вице-мэра Атиса Дексниса (Латвийское объединение регионов).

Бывшие мэры Лиепаи Улдис Сескс ("Лиепайская партия") и Янис Вилнитис (Латвийское объединение регионов) будут представлять свои партии уже в качестве депутатов.

В четверг, 1 июля, Андрис Равиньш (Союз зеленых и крестьян, СЗК), партия которого получила шесть мандатов из 15 на выборах в самоуправления, был переизбран председателем Елгавской городской думы.

Между СЗК и Национальным объединением (НО) достигнута договоренность о сотрудничестве и сохранении действующей коалиции.

Незадолго до первого заседания думы о сотрудничестве с НО и СЗК объявило также "Движение "За!".

Равиньш был избран на должность мэра 11 голосами от СЗК, НО, "Движения "За!" и "Согласия". Против проголосовали депутаты "Нового Единства", Латвийского объединения регионов (ЛОР) и Русского союза Латвии (РСЛ).

Заместителями председателя думы стали Рута Вецтиране (СЗК) и Юрис Стродс (НО).

На муниципальных выборах в Елгаве НО, "Движение "За!" и "Новое Единство" получили по два мандата, "Согласие", РСЛ и ЛОР - по одному.

Юрмальская дума сегодня избрала мэром Юрмалы прежнего председателя думы от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Гатиса Труксниса, сообщили агентству LETA в Юрмальской думе.

На должность председателя думы были выдвинуты два кандидата - Трукснис и Андрис Чуда (Национальное объединение).

Голосование проходило открыто, с использованием бюллетеней. За Чуду проголосовали три депутата, за Труксниса - одиннадцать из 15.

Таким образом, Трукснис займет кресло мэра в пятый раз. Впервые он был избран мэром в 2010 году. В апреле 2013 года он был отстранен от должности, но вернулся на эту должность примерно через три месяца. Его второй раз отстранили от должности в октябре 2016 года, но восстановили менее чем через месяц.

Однако уже в январе следующего года Трукснис неожиданно заявил о своем уходе с поста председателя думы. Этот шаг был связан с его желанием возобновить свою деятельность в Латвийской зеленой партии и претендовать на должность мэра после муниципальных выборов. Именно так и произошло, и 19 июня 2017 года он был избран мэром Юрмалы в четвертый раз голосами Союза зеленых и крестьян и "Согласия".

Значительно улучшив результат, СЗК в лице мэра Труксниса выиграл выборы самоуправлений в Юрмале, получив в думе восемь из 15 мест.

В четверг председателем Екабпилсской краевой думы был избран бывший мэр Екабпилса Райвис Рагайнис (LZP).

Еще до первого заседания думы 12 депутатов из семи списков политических сил, избранных в думу, выразили поддержку кандидатуре Рагайниса, таким образом, сформировав коалицию не менее 13 из 19 депутатов, избранных в новую думу.

В четверг председателем Резекненской городской думы был переизбран Александр Барташевич ("Согласие").

Хотя "Согласие" набрало в Резекне более половины мандатов - восемь мест из 13, это на одно место меньше, чем четыре года назад. Барташевич подчеркнул, что в целом поддержка политической силы выросла, достигнув в этом году более 63%. В 2009 году, когда Барташевич впервые был избран депутатом думы, поддержка его политической силы составила более 43%.

"Для нас неприемлемо проводить" красные линии ". "Согласие" в Резекне ни в коем случае не будет провозглашать отказ от сотрудничества", - прокомментировал возможное сотрудничество с представителями трех других списков председатель думы.

От "Согласия" в Резекненскую думу избрано также несколько бывших депутатов - Алексей Грехов, Владимир Богданов, Алексей Стец, Лидия Остапцева, Ольга Строде и Александр Иришин.

Сегодня, на первом заседании думы Огрского края, Эгил Хелманис (НО), лидер списка, победившего на выборах в Огрском крае, был переизбран главой местного самоуправления.

21 член проголосовал за Хелманиса, один был против, один воздержался от голосования. Вторым кандидатом на пост председателя Огрской краевой думы был бывший заместитель председателя думы Икшкильского края Марис Мартинсонс (LRA), за которого проголосовали два депутата, 19 были против и двое воздержались.

Мэр Салацгривы, Дагнис Страубергс, представляющий Объединение регионов Латвии (LRA), переходит к председательству в Лимбажском крае.

Девять членов проголосовали за Страубергса, пять - против, и один бюллетень для голосования оказался недействительным.

В четверг, 30 июня, мэр Энгурского края Гундарс Важа (LRA) был избран председателем Тукумской краевой думы, уступив место председателя думы Национальному союзу "Все для Латвии!" - "Отечеству и свободе"/ДННЛ.

Важа был единственным кандидатом на эту должность. Все 18 членов совета проголосовали за его избрание.

Ранее сообщалось, что 1 июля на первое заседание думы, на котором планируется избрать председателя думы, соберутся депутаты 40 новых самоуправлений.

Согласно закону об административных территориях и населенных пунктах, в настоящее время в Латвии действуют 43 самоуправления.

В этом году новые выборы в Риге не проводились, поскольку дума была избрана в прошлом году на внеочередных выборах и она продолжит свою работу до 2025 года.

Кроме того, с учетом решения Конституционного суда, отменяющего присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю, эти два самоуправления продолжат работать отдельно. Выборы в обоих краях состоятся только 11 сентября, и в настоящее время органами местного самоуправления продолжат управлять временные администрации.

Вступает в силу новая административно-территориальная реформа

Реформа предусматривает, что полномочия прежних 119 самоуправлений истекают и они передаются новым самоуправлениям, многие из которых были образованы путем слияния бывших муниципалитетов. Отныне в Латвии будет 43 самоуправления.

Создатели реформы предусматривали, что в Латвии будет 42 самоуправления, но Конституционный суд признал присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю несовместимым с Конституцией, таким образом, в настоящее время Вараклянский край будет продолжать действовать как самостоятельная территориальная единица.

Административно-территориальная реформа предусматривает, что Адажский край будет объединен с Царникавским краем и образует новый Адажский край.

Айзкраукльский край объединит Айзкраукльский, Кокнесский, Неретский, Плявиньский и Скриверский края.

Даугавпилсский и Илукстский края будут объединены в Аугшдаугавский край.

Новое Балвское самоуправление будет состоять из Балтинавского, Балвского, Ругайского и Вилякского краев.

В Бауский край объединятся Бауский, Иецавский, Рундальский и Вецумниекский края.

Цесисский край объединит Цесисский, Аматский, Лигатненский, Паргауйский, Приекульский, Вецпиебалгский и Яунпиебалгский края.

Южнокурземский край включит в себя Айзпутский, Дурбский, Гробиньский, Ницский, Павилостский, Приекульский, Руцавский и Вайнедский края.

Новый Добельский край образован из Добельского, Ауцского и Терветского краев.

Екабпилсский край объединит Екабпилсский, Акнистский, Крустпилсский, Салский и Виеситский края, а также город Екабпилс.

В Елгавский край войдут Елгавский и Озолниекский края.

Самоуправления Краславы и Дагды включены в состав Краславского края.

После реформы в состав Кулдигского края включены Кулдигский, Алсунгский и Скрундский края.

К Кекавскому краю теперь присоединен Балдонский край.

Лимбажский край объединяет Лимбажский, Алойский и Салацгривский края.

В состав Лудзенского края входят Циблский, Краславский, Лудзенский и Зилупский края.

Новый Мадонский край образован Цесвайнским, Эргльским, Лубанским и Мадонским краями.

Марупский край будет объединен с Бабитским краем.

В новый Огрский край войдут Огрский, Икшкильский, Кегумский и Лиелвардский края.

В состав Прейльского края войдут Прейльский, Аглонский, Риебиньский и Варкавский края.

Резекненский край будет объединен с Вилянским краем.

Самоуправление Ропажского края объединит Ропажский, Гаркалнский и Стопиньский края.

Салдусский край будет объединен с Броценским краем.

Саулкрастский край будет объединен с Сейским краем.

Сигулдский, Инчукалнский, Кримулдский и Малпилсский края будут объединены в Сигулдский край.

Самоуправление Смилтене будет образовано Смилтенским, Апским и Раунским краями.

Талсинский край будет включать в себя четыре самоуправления - Дундагское, Мерсрагское, Ройское и Талсинское.

В свою очередь, в Валмиерское самоуправление войдут восемь прежних самоуправлений - город Валмиера, Беверинский, Буртниекский, Коценский, Мазсалацский, Наукшенский, Руйиенский и Стренчский края.

Территориальные изменения не коснутся Алуксненского, Гулбенского, Ливанского, Олайнского, Саласпилсского, Валкского, Вентспилсского и Вараклянского краев, а также семи городов государственного значения - Даугавпилса, Елгавы, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Риги и Вентспилса.

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