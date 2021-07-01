Вступает в силу новая административно-территориальная реформа: состоится первое заседание думы

Реформа предусматривает, что полномочия прежних 119 самоуправлений истекают и они передаются новым самоуправлениям, многие из которых были образованы путем слияния бывших муниципалитетов. Отныне в Латвии будет 43 самоуправления.
Создатели реформы предусматривали, что в Латвии будет 42 самоуправления, но Конституционный суд признал присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю несовместимым с Конституцией, таким образом, в настоящее время Вараклянский край будет продолжать действовать как самостоятельная территориальная единица.
Административно-территориальная реформа предусматривает, что Адажский край будет объединен с Царникавским краем и образует новый Адажский край.
Айзкраукльский край объединит Айзкраукльский, Кокнесский, Неретский, Плявиньский и Скриверский края.
Даугавпилсский и Илукстский края будут объединены в Аугшдаугавский край.
Новое Балвское самоуправление будет состоять из Балтинавского, Балвского, Ругайского и Вилякского краев.
В Бауский край объединятся Бауский, Иецавский, Рундальский и Вецумниекский края.
Цесисский край объединит Цесисский, Аматский, Лигатненский, Паргауйский, Приекульский, Вецпиебалгский и Яунпиебалгский края.
Южнокурземский край включит в себя Айзпутский, Дурбский, Гробиньский, Ницский, Павилостский, Приекульский, Руцавский и Вайнедский края.
Новый Добельский край образован из Добельского, Ауцского и Терветского краев.
Екабпилсский край объединит Екабпилсский, Акнистский, Крустпилсский, Салский и Виеситский края, а также город Екабпилс.
В Елгавский край войдут Елгавский и Озолниекский края.
Самоуправления Краславы и Дагды включены в состав Краславского края.
После реформы в состав Кулдигского края включены Кулдигский, Алсунгский и Скрундский края.
К Кекавскому краю теперь присоединен Балдонский край.
Лимбажский край объединяет Лимбажский, Алойский и Салацгривский края.
В состав Лудзенского края входят Циблский, Краславский, Лудзенский и Зилупский края.
Новый Мадонский край образован Цесвайнским, Эргльским, Лубанским и Мадонским краями.
Марупский край будет объединен с Бабитским краем.
В новый Огрский край войдут Огрский, Икшкильский, Кегумский и Лиелвардский края.
В состав Прейльского края войдут Прейльский, Аглонский, Риебиньский и Варкавский края.
Резекненский край будет объединен с Вилянским краем.
Самоуправление Ропажского края объединит Ропажский, Гаркалнский и Стопиньский края.
Салдусский край будет объединен с Броценским краем.
Саулкрастский край будет объединен с Сейским краем.
Сигулдский, Инчукалнский, Кримулдский и Малпилсский края будут объединены в Сигулдский край.
Самоуправление Смилтене будет образовано Смилтенским, Апским и Раунским краями.
Талсинский край будет включать в себя четыре самоуправления - Дундагское, Мерсрагское, Ройское и Талсинское.
В свою очередь, в Валмиерское самоуправление войдут восемь прежних самоуправлений - город Валмиера, Беверинский, Буртниекский, Коценский, Мазсалацский, Наукшенский, Руйиенский и Стренчский края.
Территориальные изменения не коснутся Алуксненского, Гулбенского, Ливанского, Олайнского, Саласпилсского, Валкского, Вентспилсского и Вараклянского краев, а также семи городов государственного значения - Даугавпилса, Елгавы, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Риги и Вентспилса.
На первое заседание думы соберутся депутаты 40 новых самоуправлений
Сегодня, 1 июля, на первое заседание думы, на котором планируется избрать председателя думы, соберутся депутаты 40 новых самоуправлений.
Согласно закону об административных территориях и населенных пунктах, в настоящее время в Латвии действуют 43 самоуправления.
В этом году новых выборов в Риге не проводилось, поскольку дума была избрана в прошлом году на внеочередных выборах и она продолжит свою работу до 2025 года.
Кроме того, с учетом решения Конституционного суда, отменяющего присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю, эти два самоуправления продолжат работать отдельно. Выборы в обоих краях состоятся только 11 сентября, и в настоящее время органами местного самоуправления продолжат управлять временные администрации.
Следовательно, сегодня на первое заседание соберутся 40 дум, на которых будет избран глава думы. Информация, собранная агентством LETA, показывает, что большинство вновь избранных депутатов определились с формированием коалиции еще до первого заседания думы.