Выявлен 71 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель - 50,5

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 54,2 до 50,5 случая. За последние 14 дней в Латвии выявлено 956 новых случаев Covid-19.

Общее количество зараженных коронавирусом менее тысячи за 14 дней в последний раз было зарегистрировано 10 октября прошлого года - 994 человек.

Всего за минувшие сутки в Латвии было проведено 8565 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,8%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается уже около месяца.

Учитывая достигнутые показатели, Латвия может подать заявку на вступление в список "зеленых стран" Европейского Союза (ЕС), что означало бы меньшие ограничения на передвижение. В этот список входят страны с кумулятивным показателем менее 75 случаев и показателем положительных результатов менее 1%, тогда как если показатель положительных результатов составляет от 1% до 4%, кумулятивный показатель должен быть ниже 50%.