Чт, 1.07.2021
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Юлия Степаненко, депутат Сейма

Выявлен 71 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель - 50,5

ФОТО: LETA/Zane Bitere

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 71 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались семь человек с подтвержденным коронавирусом.

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 54,2 до 50,5 случая. За последние 14 дней в Латвии выявлено 956 новых случаев Covid-19.

Общее количество зараженных коронавирусом менее тысячи за 14 дней в последний раз было зарегистрировано 10 октября прошлого года - 994 человек.

Всего за минувшие сутки в Латвии было проведено 8565 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,8%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается уже около месяца.

Учитывая достигнутые показатели, Латвия может подать заявку на вступление в список "зеленых стран" Европейского Союза (ЕС), что означало бы меньшие ограничения на передвижение. В этот список входят страны с кумулятивным показателем менее 75 случаев и показателем положительных результатов менее 1%, тогда как если показатель положительных результатов составляет от 1% до 4%, кумулятивный показатель должен быть ниже 50%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 500 человек.

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