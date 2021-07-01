42 сэйва Василевского помогли "Тампе" выиграть вторую игру в финальной серии Кубка Стэнли

В составе победителей по голу забили Энтони Чирелли, Блэйк Коулмэн и Ондржей Палат. Автором единственной шайбы "Монреаля" стал Ник Судзуки.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 42 броска из 43, а его визави из "Монреаля" Кэри Прайс - 20 из 23. По итогам встречи Василевский был признан первой звездой матча.

Василевский одержал 14-ю победу в текущем плей-офф, упрочив лидерство среди голкиперов. У идущего вторым Кэри Прайса - 12 выигранных матчей.

Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу "Тампы". За последние 20 лет одиннадцать клубов начинали финал с таким счётом, девять из них в итоге выигрывали турнир.