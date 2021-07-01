Авокадо нужен сок лимона, брокколи - воздух: ценные советы по хранению и приготовлению продуктов

Фармацевт Apotheka Алина Флейшмане и специалист по питанию Дарта Тене делятся полезными рекомендациями, как хранить и готовить овощи и фрукты так, чтобы они теряли по возможности как можно меньше ценных минералов, макроэлементов и витаминов.

По спешке или незнанию люди часто склонны неправильно хранить и готовить овощи. Если на этикетке таких продуктов, как молоко, сыр, хлеб или мясо можно найти информацию о рекомендуемом способе хранения, то овощи и фрукты люди чаще всего хранят, как считают нужным, - один кладет в холодильник, другой кладет на подоконник или стол.

"С началом летнего сезона становится актуально, как лучше всего использовать фрукты и овощи для улучшения здоровья и самочувствия," - говорит Алина Флейшмане, сертифицированный фармацевт Apotheka. "Если целью является здоровое питание, то рекомендую обратить внимание на правильную обработку продуктов. Выгода будет не только для тела, но и для кошелька, потому что при правильном хранении и приготовлении можно избежать выбрасывания продуктов.”

Специалист по питанию Дарта Тене дополняет: "Привычка - великая сила. Здоровое питание не заканчивается покупкой овощей - еще их нужно съесть. Каждому приходилось выбрасывать испортившиеся или несъеденные полностью продукты. Если человек не следит внимательно за потреблением пищи, может возникнуть неправильное представление о ежедневно принимаемых продуктах питания. Например, в понедельник купил связку бананов, за неделю съел только половину, остальные испортились, и выбросил их в отходы. Так в долгосрочной перспективе может возникнуть ошибочное представление о достаточном количестве принимаемых в пищу фруктов".

Хранение

· Лук, яблоки и бананы хранят отдельно от других фруктов и овощей (и друг от друга), поскольку содержащиеся в них вещества способствуют порче находящихся рядом продуктов.

· До того как поместить в холодильник, обрежьте стебли корнеплодов. Это заместит порчу самого корнеплода.

· Картофель хранят в темном прохладном месте, чтобы предотвратить его прорастание, т.e., снижение его пищевой ценности.

· Помидоры и авокадо хранят при комнатной температуре, а не в холодильнике. Чрезмерная жара также может причинить вред этим продуктам.

· Клубнику, малину, чернику и другие ягоды можно безопасно замораживать, так они сохранят ценные витамины. После размораживания желательно есть свежие ягоды – если варить варенье или запекать в пирогах, ценные питательные вещества будут утрачены.

Измельчение

· После нарезки продукта, его богатое питательными веществами содержимое подвергается воздействию кислорода, что приводит к процессу окисления витаминов – ломтик яблока или банана становится коричневым под воздействием воздуха. Это означает, что витамины трансформировались, и наш организм не получит определенные питательные вещества,