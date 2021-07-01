Авокадо нужен сок лимона, брокколи - воздух: ценные советы по хранению и приготовлению продуктов

· Обоснованы рекомендации бабушек грызть нечищеные морковь и огурцы и варить картофель в мундире. Именно в кожуре и в ближайшем к кожуре слое содержатся чрезвычайно высокие концентрации витаминов. Поэтому рекомендуется по возможности избегать чистки продуктов, а только тщательно промывать фрукты и овощи в теплой воде.
· Листья салата следует резать непосредственно перед едой и нарезать как можно меньше, чтобы уменьшить окисление. Следует использовать нож с острым лезвием – это предотвратит микроповреждения продукта. Кроме того, нож должен хорошо очищаться между обработками разных продуктов – это снизит возможный риск переноса с ножа, нежелательных микроорганизмов, которые могут спровоцировать процессы порчи.
· Чтобы предотвратить процесс окисления, нарезанные или очищенные овощи можно поместить в прохладную воду, а фрукты – в воду с добавленным соком лимона. При этом следует принять во внимание, что длительное пребывание в воде также может снизить пищевую ценность продукта, т. е., могут теряться растворимые в воде витамины.
· Нарезанное авокадо будет дольше оставаться свежими, если на зеленую мякоть капнуть несколько капель сока лимона.
· Следует учесть, что существуют исключительные случаи, когда присутствие кислорода оказывает положительный эффект. Содержащиеся в брокколи и других овощах семейства крестоцветных соединения - сульфорафаны, действуют как мощный антиоксидант, который вырабатывается под действием кислорода и, таким образом, благотворно влияет на организм человека и снижает воспалительные процессы. При приготовлении еды рекомендуется нарезать брокколи очень мелкими кусочками и оставить их в посуде или на доске на 40 минут. В течение этого времени сульфорафаны активизируются под воздействием воздуха. Если после этого брокколи обработать термически, потеря сульфорафанов будет не такой большой. Антиоксиданты важны для людей, желающих замедлить процесс старения, способствовать восстановлению после тяжелых физических нагрузок, а также для тех, кто живет в среде с плохим качеством воздуха, живет в городе, курит, страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом или артритом.
В результате нагревания (жарки или варки) продуктов питания часть витаминов и минералов теряется. Больше всего теряются такие вещества как фолиевая кислота, тиамин, ниацин, а также витамины B6, B12, C и минералы: медь, калий и железо. Поэтому при приготовлении еды можно приобрести множество довольно простых привычек.
· Следите за временем термического приготовления продукта - чем короче время нагрева, тем меньше будет потеря питательных веществ. Здесь возможно пригодится взглянуть на рецепт блюда. Возможно, привычка готовить или запекать продукт в течение определенного времени – не самая эффективная и полезная для самого едока.
· Как способ приготовления овощей чаще выбирайте приготовление на пару – это наиболее щадящий способ термической обработки продуктов.
· Нарезайте и добавляйте зелень только в свою тарелку, когда блюдо уже готово, а не во время приготовления в большой кастрюле.
· Как можно чаще закрывайте сковороды и кастрюли крышками – это также поможет снизить потерю витаминов во время приготовления блюда.
· В свой ежедневный рацион добавляйте больше свежих ягод, фруктов и овощей и уменьшайте количество термически обработанных продуктов.
· При приготовлении бульонов или соусов используйте жидкость, в которой готовились овощи.
· Ежедневные остатки овощей немедленно сразу же кладите в соответствующие для заморозки контейнер или пакет, и кладите в морозильную камеру. Копите остатки моркови, кусочки сельдерея, лука, брокколи, капусты и цветной капусты, лука-порея и зелени (укропа, петрушки и т. д.), пока не накопятся несколько горстей. Когда понадобится, достаньте из морозильной камеры накопленное, положите в кастрюлю и варите, пока не получите бульон с характерным приятным ароматом.