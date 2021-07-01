Чт, 1.07.2021
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Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Авокадо нужен сок лимона, брокколи - воздух: ценные советы по хранению и приготовлению продуктов

ФОТО: Пресс-фото

Количество питательных веществ в продуктах питания снижается под воздействием различных факторов. Хоть и почти каждый вид обработки - нарезка, жарка или тушение - снижает количество питательных веществ в продуктах, все же при соблюдении определенных условий можно обеспечить организм приемом полноценных и здоровых веществ.

Фармацевт Apotheka Алина Флейшмане и специалист по питанию Дарта Тене делятся полезными рекомендациями, как хранить и готовить овощи и фрукты так, чтобы они теряли по возможности как можно меньше ценных минералов, макроэлементов и витаминов.

По спешке или незнанию люди часто склонны неправильно хранить и готовить овощи. Если на этикетке таких продуктов, как молоко, сыр, хлеб или мясо можно найти информацию о рекомендуемом способе хранения, то овощи и фрукты люди чаще всего хранят, как считают нужным, - один кладет в холодильник, другой кладет на подоконник или стол.

"С началом летнего сезона становится актуально, как лучше всего использовать фрукты и овощи для улучшения здоровья и самочувствия," - говорит Алина Флейшмане, сертифицированный фармацевт Apotheka. "Если целью является здоровое питание, то рекомендую обратить внимание на правильную обработку продуктов. Выгода будет не только для тела, но и для кошелька, потому что при правильном хранении и приготовлении можно избежать выбрасывания продуктов.”

Специалист по питанию Дарта Тене дополняет: "Привычка - великая сила. Здоровое питание не заканчивается покупкой овощей - еще их нужно съесть. Каждому приходилось выбрасывать испортившиеся или несъеденные полностью продукты. Если человек не следит внимательно за потреблением пищи, может возникнуть неправильное представление о ежедневно принимаемых продуктах питания. Например, в понедельник купил связку бананов, за неделю съел только половину, остальные испортились, и выбросил их в отходы. Так в долгосрочной перспективе может возникнуть ошибочное представление о достаточном количестве принимаемых в пищу фруктов".

Хранение

· Лук, яблоки и бананы хранят отдельно от других фруктов и овощей (и друг от друга), поскольку содержащиеся в них вещества способствуют порче находящихся рядом продуктов.

· До того как поместить в холодильник, обрежьте стебли корнеплодов. Это заместит порчу самого корнеплода.

· Картофель хранят в темном прохладном месте, чтобы предотвратить его прорастание, т.e., снижение его пищевой ценности.

· Помидоры и авокадо хранят при комнатной температуре, а не в холодильнике. Чрезмерная жара также может причинить вред этим продуктам.

· Клубнику, малину, чернику и другие ягоды можно безопасно замораживать, так они сохранят ценные витамины. После размораживания желательно есть свежие ягоды – если варить варенье или запекать в пирогах, ценные питательные вещества будут утрачены.

Измельчение

· После нарезки продукта, его богатое питательными веществами содержимое подвергается воздействию кислорода, что приводит к процессу окисления витаминов – ломтик яблока или банана становится коричневым под воздействием воздуха. Это означает, что витамины трансформировались, и наш организм не получит определенные питательные вещества,

если мы все же съедим этот продукт. По этой причине рекомендуется фрукты, овощи и ягоды рекомендуется есть сразу после нарезки или очистки от кожуры. Если их необходимо дольше сохранить в таком виде, продукты следует поместить в закрытый контейнер и поставить в холодильник. Низкая температура и закрытый контейнер снизят скорость потери витаминов.

· Обоснованы рекомендации бабушек грызть нечищеные морковь и огурцы и варить картофель в мундире. Именно в кожуре и в ближайшем к кожуре слое содержатся чрезвычайно высокие концентрации витаминов. Поэтому рекомендуется по возможности избегать чистки продуктов, а только тщательно промывать фрукты и овощи в теплой воде.

· Листья салата следует резать непосредственно перед едой и нарезать как можно меньше, чтобы уменьшить окисление. Следует использовать нож с острым лезвием – это предотвратит микроповреждения продукта. Кроме того, нож должен хорошо очищаться между обработками разных продуктов – это снизит возможный риск переноса с ножа, нежелательных микроорганизмов, которые могут спровоцировать процессы порчи.

· Чтобы предотвратить процесс окисления, нарезанные или очищенные овощи можно поместить в прохладную воду, а фрукты – в воду с добавленным соком лимона. При этом следует принять во внимание, что длительное пребывание в воде также может снизить пищевую ценность продукта, т. е., могут теряться растворимые в воде витамины.

· Нарезанное авокадо будет дольше оставаться свежими, если на зеленую мякоть капнуть несколько капель сока лимона.

· Следует учесть, что существуют исключительные случаи, когда присутствие кислорода оказывает положительный эффект. Содержащиеся в брокколи и других овощах семейства крестоцветных соединения - сульфорафаны, действуют как мощный антиоксидант, который вырабатывается под действием кислорода и, таким образом, благотворно влияет на организм человека и снижает воспалительные процессы. При приготовлении еды рекомендуется нарезать брокколи очень мелкими кусочками и оставить их в посуде или на доске на 40 минут. В течение этого времени сульфорафаны активизируются под воздействием воздуха. Если после этого брокколи обработать термически, потеря сульфорафанов будет не такой большой. Антиоксиданты важны для людей, желающих замедлить процесс старения, способствовать восстановлению после тяжелых физических нагрузок, а также для тех, кто живет в среде с плохим качеством воздуха, живет в городе, курит, страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом или артритом.

ФОТО: Пресс-фото

Приготовление

В результате нагревания (жарки или варки) продуктов питания часть витаминов и минералов теряется. Больше всего теряются такие вещества как фолиевая кислота, тиамин, ниацин, а также витамины B6, B12, C и минералы: медь, калий и железо. Поэтому при приготовлении еды можно приобрести множество довольно простых привычек.

· Следите за временем термического приготовления продукта - чем короче время нагрева, тем меньше будет потеря питательных веществ. Здесь возможно пригодится взглянуть на рецепт блюда. Возможно, привычка готовить или запекать продукт в течение определенного времени – не самая эффективная и полезная для самого едока.

· Как способ приготовления овощей чаще выбирайте приготовление на пару – это наиболее щадящий способ термической обработки продуктов.

· Нарезайте и добавляйте зелень только в свою тарелку, когда блюдо уже готово, а не во время приготовления в большой кастрюле.

· Как можно чаще закрывайте сковороды и кастрюли крышками – это также поможет снизить потерю витаминов во время приготовления блюда.

· В свой ежедневный рацион добавляйте больше свежих ягод, фруктов и овощей и уменьшайте количество термически обработанных продуктов.

· При приготовлении бульонов или соусов используйте жидкость, в которой готовились овощи.

· Ежедневные остатки овощей немедленно сразу же кладите в соответствующие для заморозки контейнер или пакет, и кладите в морозильную камеру. Копите остатки моркови, кусочки сельдерея, лука, брокколи, капусты и цветной капусты, лука-порея и зелени (укропа, петрушки и т. д.), пока не накопятся несколько горстей. Когда понадобится, достаньте из морозильной камеры накопленное, положите в кастрюлю и варите, пока не получите бульон с характерным приятным ароматом.

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