Чт, 1.07.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Самый популярный фанат Евро получит бесплатный билет до Санкт-Петербурга

Болельщик сборной Швейцарии Лука Лутенбах, который прославился благодаря своим эмоциям во время матча против Франции на Евро-2020, получит бесплатный билет в Санкт-Петербург на четвертьфинал турнира против Испании.

Болельщик сборной Швейцарии прославился на весь мир во время матча 1/8 финала, когда его команда играла с командой Франции. Сборная Швейцарии была в шаге от вылета с Евро-2020, но затем перевернула игру и вырвала победу у действующих чемпионов мира в послематчевой серии пенальти.

Коллаж из двух фотографий Лутенбаха моментально стал вирусным в соцсетях. На первом снимке он с тревогой наблюдает за игрой, а на втором - празднует невероятный успех своей команды. СМИ уже окрестили болельщика "самым популярным фанатом Евро-2020".

"Чемпионат" пишет, что Лутенбах сопровождает команду на всех матчах чемпионата Европы. Он уже успел посетить Баку с Бухарестом, и мечтал поддержать команду в Санкт-Петербурге, где швейцарцы сыграют с Испанией.

Находчивый фанат поинтересовался в Twitter у авиакомпании Swiss Air, сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы получить бесплатный билет в Санкт-Петербург.  Авиакомпания быстро ответила фанату: "Свяжитесь с нами в личных сообщениях, и мы осуществим вашу мечту". 

Кроме того, стало известно, что большие компании предлагают Лутенбаху разные рекламные контракты. Так, например, Red Bull пришлет фанату энергетические напитки для поездки, а крупная сеть турагентств предложила знаменитому фанату оздоровительные выходные в Швейцарии.

Матч 1/4 финала между сборными Швейцарии и Испании пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало игры в 19:00.

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