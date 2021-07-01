Самый популярный фанат Евро получит бесплатный билет до Санкт-Петербурга

Болельщик сборной Швейцарии прославился на весь мир во время матча 1/8 финала, когда его команда играла с командой Франции. Сборная Швейцарии была в шаге от вылета с Евро-2020, но затем перевернула игру и вырвала победу у действующих чемпионов мира в послематчевой серии пенальти.

Коллаж из двух фотографий Лутенбаха моментально стал вирусным в соцсетях. На первом снимке он с тревогой наблюдает за игрой, а на втором - празднует невероятный успех своей команды. СМИ уже окрестили болельщика "самым популярным фанатом Евро-2020".

If someone asks you why you love football, just show them this Switzerland fan... pic.twitter.com/fyNy2h5e72 — ESPN FC (@ESPNFC) June 28, 2021

"Чемпионат" пишет, что Лутенбах сопровождает команду на всех матчах чемпионата Европы. Он уже успел посетить Баку с Бухарестом, и мечтал поддержать команду в Санкт-Петербурге, где швейцарцы сыграют с Испанией.

Находчивый фанат поинтересовался в Twitter у авиакомпании Swiss Air, сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы получить бесплатный билет в Санкт-Петербург. Авиакомпания быстро ответила фанату: "Свяжитесь с нами в личных сообщениях, и мы осуществим вашу мечту".

Кроме того, стало известно, что большие компании предлагают Лутенбаху разные рекламные контракты. Так, например, Red Bull пришлет фанату энергетические напитки для поездки, а крупная сеть турагентств предложила знаменитому фанату оздоровительные выходные в Швейцарии.

Матч 1/4 финала между сборными Швейцарии и Испании пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало игры в 19:00.