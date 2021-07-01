Covid-19: в Литве 25 новых случаев, в Эстонии - 21

Литва

Вчера был сделан 9061 тест на Covid-19, таким образом, доля положительных результатов составила 0,3%. Всего в Литве было сделано 3 904 874 теста на коронавирус.

С начала пандемии в Литве выявлено 278 809 случаев Covid-19, 267 725 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умерли 4384 человека, заразившиеся коронавирусом.

В настоящее время лечение в больницах проходят 129 пациентов с Covid-19, 27 из которых находятся в реанимации. 18 пациентам требуется искусственная вентиляция легких, а в лечении 90 пациентов применяются кислородные маски.

По данным Департамента статистики, на 1 июля двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет в Литве 22,2 случая.

В Литве от Covid-19 привито 1 241 133 человека, в том числе 997 552 человека завершили процесс вакцинации.

Эстония

Вчера в Эстонии был выявлен 21 новый случай Covid-19, сведений об умерших с коронавирусом не поступало, сообщил в четверг Департамент здравоохранения страны.

За минувшие сутки было сделано 2846 тестов на Covid-19, таким образом, доля положительных результатов составила 0,7%. Всего в Эстонии было сделано 1 529 150 тестов на коронавирус.

Общее количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 достигло в Эстонии 131 085, 83 620 человека считаются выздоровевшими.

Всего в Эстонии умерло 1269 человек, заразившихся Covid-19.

В настоящее время лечение в больницах проходят 18 пациентов с Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения на 1 июля составляет 29,5 случая.