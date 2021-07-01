Covid-19: в Литве 25 новых случаев, в Эстонии - 21
За минувшие сутки в Литве выявлено 25 новых случаев Covid-19, один человек, заразившийся коронавирусом, умер, сообщил в четверг, 1 июля, Департамент статистики. В Эстонии 21 новый случай заражения.
За минувшие сутки в Литве выявлено 25 новых случаев Covid-19, один человек, заразившийся коронавирусом, умер, сообщил в четверг, 1 июля, Департамент статистики. В Эстонии 21 новый случай заражения.
Литва
Вчера был сделан 9061 тест на Covid-19, таким образом, доля положительных результатов составила 0,3%. Всего в Литве было сделано 3 904 874 теста на коронавирус.
С начала пандемии в Литве выявлено 278 809 случаев Covid-19, 267 725 человек считаются выздоровевшими.
Всего в Литве умерли 4384 человека, заразившиеся коронавирусом.
В настоящее время лечение в больницах проходят 129 пациентов с Covid-19, 27 из которых находятся в реанимации. 18 пациентам требуется искусственная вентиляция легких, а в лечении 90 пациентов применяются кислородные маски.
По данным Департамента статистики, на 1 июля двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет в Литве 22,2 случая.
В Литве от Covid-19 привито 1 241 133 человека, в том числе 997 552 человека завершили процесс вакцинации.
Эстония
Вчера в Эстонии был выявлен 21 новый случай Covid-19, сведений об умерших с коронавирусом не поступало, сообщил в четверг Департамент здравоохранения страны.
За минувшие сутки было сделано 2846 тестов на Covid-19, таким образом, доля положительных результатов составила 0,7%. Всего в Эстонии было сделано 1 529 150 тестов на коронавирус.
Общее количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 достигло в Эстонии 131 085, 83 620 человека считаются выздоровевшими.
Всего в Эстонии умерло 1269 человек, заразившихся Covid-19.
В настоящее время лечение в больницах проходят 18 пациентов с Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения на 1 июля составляет 29,5 случая.
В Эстонии от Covid-19 привито 559 904 человека, в том числе 442 656 человек завершили процесс вакцинации.