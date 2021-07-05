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1 июля вступили в силу новые тарифы на услугу распределения природного газа. Для домашних хозяйств фиксированная плата увеличивается на неполный евро – с 1,77 евро до 2,70 евро в месяц.

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Для остальных потребителей, у которых разрешенная нагрузка превышает 6 м³/час, фиксированная плата увеличится на 12%, а переменный тариф уменьшится, в результате чего общая плата за услугу распределения также уменьшится.

Для домашнего хозяйства, потребляющего 4 м3 природного газа для приготовления пищи, ежемесячный счет увеличится на 1,24 евро (без НДС). У домашних хозяйств, использующих газ для отопления и потребляющих его относительно больше – от 210 м3 (отапливаемая площадь – 100–120 м2) в месяц, расходы не изменятся или немного уменьшатся. По прогнозам предприятия Gaso, у клиентов 2-й тарифной группы, использующих природный газ для отопления, средний платеж за услугу распределения увеличится на 2,50 евро в год.