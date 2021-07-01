Чт, 1.07.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

СМИ Беларуси теперь можно наказывать за "вредную информацию"

Газеты. Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

По новому указу Комиссия по безопасности в информационной сфере Беларуси может наказывать медиа за распространение информации, способной нанести вред национальным интересам.

Комиссия получила право принимать "решения о наличии в продукции СМИ, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь".

Напомним, согласно обновленному закону о СМИ, решение комиссии ведет к прекращению выпуска и блокировке медиа в стране.

Сама Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере была создана в ноябре 2017 года при Совете Безопасности "в целях совершенствования координации деятельности государственных органов и иных организаций по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере".

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