СМИ Беларуси теперь можно наказывать за "вредную информацию"
По новому указу Комиссия по безопасности в информационной сфере Беларуси может наказывать медиа за распространение информации, способной нанести вред национальным интересам.
По новому указу Комиссия по безопасности в информационной сфере Беларуси может наказывать медиа за распространение информации, способной нанести вред национальным интересам.
Комиссия получила право принимать "решения о наличии в продукции СМИ, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь".
Напомним, согласно обновленному закону о СМИ, решение комиссии ведет к прекращению выпуска и блокировке медиа в стране.
Сама Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере была создана в ноябре 2017 года при Совете Безопасности "в целях совершенствования координации деятельности государственных органов и иных организаций по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере".