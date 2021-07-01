СМИ Беларуси теперь можно наказывать за "вредную информацию"

Комиссия получила право принимать "решения о наличии в продукции СМИ, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь".

Напомним, согласно обновленному закону о СМИ, решение комиссии ведет к прекращению выпуска и блокировке медиа в стране.