Политолог: Лукашенко стремится искусственно сконструировать модель Беларуси как "осажденной крепости"

Белорусские власти ответили агрессивной риторикой, угрозами в адрес Запада, шантажом. Но вот на что обращает внимание политолог. Лукашенко начал пугать народ возможной войной с Западом. Он стремится искусственно создать образ "осажденной крепости", оправдать репрессии, мобилизовать номенклатуру и своих сторонников на защиту власти. Но подобная риторика может иметь обратный эффект. Народ не хочет войны и боится ее. Цена нахождения у власти Лукашенко с каждым днем становится все более высокой. В том числе, для его ближайшего окружения.

Возможные последствия санкций

После детального знакомства с принятым ЕС документом выяснилось, что секторальные санкции приняты, скажем так, не в самом радикальном виде, пишет в своем Телеграм-канале Валерий Карбалевич. Это, например, выявилось в том, что основного типа калия, который экспортируется в Европу, нет в "черном списке". И "Беларуськалий" пострадает не от этого, а от блокирования доступа к литовскому порту Клайпеда, через который вывозится 97% белорусского экспорта калийных удобрений. Придется осваивать новый маршрут через российский порт в Ленинградской области.

Кроме того, санкции вступают в силу тогда, когда закончится срок действия соглашений, заключенных до 25 июня 2021 года. То есть с начала следующего года или даже позже. Поэтому, когда речь идет об эффекте санкций, то его не стоит ожидать в течение ближайших месяцев.

Тем не менее страна начинает жить в условиях секторальных санкций. Их отличие от точечных санкций (в отношении отдельных компаний или олигархов) состоит в том, что их сложнее обойти. Компанию можно продать, поменять название или собственника, а с целыми отраслями этого не сделаешь.

Сложно посчитать потери белорусской экономики. Даются оценки, что Беларусь лишится 15% экспорта. В частности, в страны ЕС Беларусь поставляет четверть своего экспорта нефтепродуктов, в 2020 г. это составило около $600 млн. Также в прошлом году туда продали 10% экспорта калия на сумму около $200 млн.

Премьер-министр Роман Головченко констатировал, что потери страны от санкций составят не больше 2,9% ВВП. Независимые экономисты дают цифру от 7 до 14%. Такие большие "ножницы" возникают вследствие разной методики подсчетов. Одни считают только прямой ущерб, другие оценивают косвенные потери (издержки от поиска обходных схем, незаключенные новые контракты, избегание зарубежных партнеров иметь дело с компаниями из санкционного списка и другое).

Но санкционная политика Запада - это процесс, он запущен, и непонятно, где и когда остановится. Вот заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на днях заявила: "ЕС идет на один шаг впереди, введя секторальные санкции против белорусской экономики и тех сфер, от которых зависит Лукашенко. Мы попытаемся сравняться в этом".