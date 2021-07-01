Политолог: Лукашенко стремится искусственно сконструировать модель Беларуси как "осажденной крепости"

Белорусские власти ответили на санкции агрессивной риторикой, угрозами в адрес Запада, шантажом. Например, поток незаконных мигрантов из Беларуси в Литву резко увеличился.
Но вот что обращает на себя внимание. Лукашенко начал пугать народ возможной войной с Западом с 9 августа 2020 года. В условиях введения ЕС и США секторальных санкций подобная риторика приобрела новый смысл.
Выступая в Брестской крепости 22 июня, Лукашенко резко акцентировал тему возможной новой войны. Он заявил: "За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы… Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война… Что дальше? Интервенция?"
Запугивая народ войной, Лукашенко стремится искусственно сконструировать модель "осажденной крепости", оправдать политические репрессии, мобилизовать номенклатуру и своих сторонников на защиту власти.
Но подобная риторика может иметь обратный эффект. Народ не хочет войны и боится ее. Угрозы развязывания вооруженного конфликта возбуждают в исторической памяти травматические архетипы массового сознания. Белорусы, даже сторонники власти, вряд ли хотят воевать за Лукашенко. И его образ все больше связывается с угрозой войны. Не стоит забывать и об эффекте самооправдывающегося пророчества.
Обыватель видит, что масштаб проблем, и не только экономических, источником которых является Лукашенко, растет прямо на глазах. Цена нахождения у власти Лукашенко с каждым днем становится все более высокой. В том числе, для его ближайшего окружения, в частности, придворных олигархов.
История знает разные примеры влияния экономических санкций, внешнего конфликта на прочность действующей власти. Иногда это его укрепляет. А бывает и наоборот.
Немало примеров, когда власти, ввязавшись в силовой конфликт с каким-то внешним врагом, проигрывают его и рушатся. Например, диктатура "черных полковников" в Греции пала после поражения в конфликте с Турцией из-за Кипра в 1974 году. Военная диктатура в Аргентине потерпела крах после поражения в войне с Великобританией из-за Фолклендских островов в 1983 г. Слободан Милошевич ввязался в войну со всем миром из-за Косова, проиграл ее и в 2000 году был свергнут в ходе народных протестов.
Просто информация к размышлению.
Игра Романом Протасевичем
Перевод Романа Протасевича и Софии Сапеги под домашний арест указывает на то, что власти продолжают играть в многоходовую игру, используя оппозиционного журналиста как важную фигуру.
Власти решили, что если уж захват Романа Протасевича обернулся такими драматическими последствиями (закрытие воздушного пространства, секторальные санкции ЕС), то заключенного нужно использовать на полную катушку, выжав из этой истории максимум политических дивидендов. Согласие Романа "сотрудничать со следствием" открыло для властей возможность одновременно решить несколько задач, апеллируя к разным адресатам.