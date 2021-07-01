Анастасия Севастова вышла в третий круг Уимблдона

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счётом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу лиепайчанки.

По ходу встречи Анастасия Севастова, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге WTA, выполнила один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. На счету Костюк (70 WTA) две подачи навылет, две двойные ошибки и пять брейк-пойнтов.

Счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу Севастовой. В этом году 31-летняя Севастова обыгрывала 19-летнюю Костюк в Истборне и в Мадриде.

В третьем круге Уимблдонского турнира Анастасия Севастова сразится с Барборой Крейчиковой из Чехии (17 WTA), которая стала чемпионкой "Ролан Гаррос-2021".