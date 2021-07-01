Анастасия Севастова вышла в третий круг Уимблдона
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова одержала победу над украинкой Мартой Костюк во втором раунде Уимблдонского турнира.
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова одержала победу над украинкой Мартой Костюк во втором раунде Уимблдонского турнира.
Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счётом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу лиепайчанки.
По ходу встречи Анастасия Севастова, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге WTA, выполнила один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. На счету Костюк (70 WTA) две подачи навылет, две двойные ошибки и пять брейк-пойнтов.
Счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу Севастовой. В этом году 31-летняя Севастова обыгрывала 19-летнюю Костюк в Истборне и в Мадриде.
В третьем круге Уимблдонского турнира Анастасия Севастова сразится с Барборой Крейчиковой из Чехии (17 WTA), которая стала чемпионкой "Ролан Гаррос-2021".
Напомним, первая ракетка Латвии Алёна Остапенко сегодня также проведёт матч второго раунда на Уимблдоне. Ей будет противостоять россиянка Дарья Касаткина.