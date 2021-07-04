"Валмиера" догнала "Ригу" в турнирной таблице чемпионата Латвии по футболу

Лиепая - Рига 1:0

Действующий чемпион "Рига" продолжает невнятно выступать в чемпионате Латвии. На этот раз подопечные Андриса Рихертса на выезде с минимальным счётом уступили "Лиепае".

Единственный гол в матче на 14-й минуте забил Вадим Жулев, который нанёс красивый удар примерно с 20 метров. Во втором тайме гости пытались отыграться, но вместо голов футболисты "Риги" зарабатывали предупреждения.

Жёлтые карточки во вторые 45 минут перед собой увидели Юнуса Муритала, Ритвар Ругин, Иван Пауревич и Антоний Черномордый, а вышедший на поле на 80-й минуте Эдгар Бабаян всего шесть минут спустя и вовсе получил красную.

Валмиера - Даугавпилс 4:0

Футбольный клуб "Валмиера" на рижском стадионе "Даугава" уверенно обыграл "Даугавпилс" и приблизился к РФШ в турнирной таблице чемпионата Латвии.

Голами в составе победителей отметились Раймонд Кроллис, Джибриль Гейе и Алиун Ндойе, который оформил дубль.

Благодаря этой победе "Валмиера", которая занимает третье место в турнирной таблице, сравнялась по очкам с "Ригой" (32 очка) и сократила отставание от занимающей первое место РФШ до двух баллов.

Метта - Спартак 3:0

В воскресенье, 4 июля, юрмальский "Спартак" на выезде обыграл рижскую "Метту", продлив свою серию без поражений до четырёх матчей.

Первый тайм прошёл без забитых голов, а счёт в матче был открыт лишь на 72-й минуте благодаря точному удару Леонеля Вамба. В оставшееся время "Спартак" ещё дважды огорчил голкипера "Метты" Яниса Бекса - на 89-й минуте Адам Мархиев воспользовался недопониманием между защитниками, а на 92-й минуте Вамба оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.