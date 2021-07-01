Легкоатлетка пыталась отобраться на Олимпиаду на 18-й неделе беременности

Спортсменка планировала отобраться на Олимпийские игры ещё в прошлом году. Американка приняла решение тренироваться усерднее. Она уволилась с работы и тренировалась под руководством нового тренера в Техасском университете в долине Рио-Гранде.

Спустя три месяца после старта подготовки к Олимпиаде разразилась пандемия и из-за коронавируса Игры перенесли на 2021 год. Тогда 31-летняя Флак решила, что больше не может откладывать свою личную жизнь на потом и приняла решение завести ребёнка. Пять месяцев назад Линдси сдала положительный тест на беременность, сообщает Eurosport.

Несмотря на беременность, Флак после консультаций с врачом приняла решение вернуться к тренировкам. На днях американка вышла на старт отбора в сборную США и приняла участие в соревнованиях по семиборью. Флак финишировала последней из 15 принявших участие в забеге спортсменок.

"Это было психологически сложно, потому что я знала, что не способна соревноваться на том же уровне, на котором могла 18 недель назад. Но я хотела показать, на что способны женщины", - приводит слова Флак Eurosport.