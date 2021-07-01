Видео ⟩ Передача: Водитель уверяет, что во время осмотра CSDD ему повредили автомобиль

Машину сначала подвергли профилактическому осмотру, в ходе которого ничего не нашли. Позже сотрудники решили измерить децибелы глушителя.

"Меня попросили выйти, за руль сел один из мужчин. Он держал педаль газа не менее 30 секунд, оборотов было много, больше 3000. Двигатель был перегрет!" вспоминает Рейнис.

При открытии капота повалил дым и на асфальт вытекала охлаждающая жидкость. Рейнис убежден, что машина была повреждена именно во время осмотра, потому что техосмотр прошел в ноябре, а зимой машиной не пользовался.

Рейнис подозревает, что его остановили, потому что в тот день, когда он ехал по улицам города, в спорткомплексе "333" проходили соревнования по дрифту. Хотя Рейнис не участвовал, он допускает, что проверяющие придерживались противоположного мнения.

Его транспортное средство лишили наклейки техосмотра, в течение месяца он должен устранить повреждения. Парня удивляет отношение сотрудников CSDD, которые причинили ему убытки.

"У меня никогда не было проблем с глушителем, даже когда я проходил тест на пригодность к эксплуатации. Однако, учитывая, что их было пятеро, они нашли, до чего докопаться", - рассказывает Рейнис.

Представители передачи обратились к автоэксперту Угису Витолсу, который признает, что проблемы с автомобилем появились раньше, потому что его долго не использовали.

"Все машины построены так, чтобы ничего не вытекало. Если что-то появляется - неисправность налицо", - сказал Витолс.

Оказывается - такие рейды в столице происходят довольно часто. Ночью убедитесь, что машина не издает громкого шума и не мешает рижанам.