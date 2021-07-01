Остапенко обыграла Касаткину во втором круге Уимблдона

Матч между теннисистками продолжался 1 час 46 минут и завершился со счётом 6:1, 3:6, 8:6.

По ходу встречи Алёна Остапенко, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала девять брейков. На счету 24-летней Касаткиной (35 WTA) два эйса, семь двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов. Счёт в личных встречах стал 4:2 в пользу Остапенко.

В третьем круге Уимблдонского турнира Остапенко сразится с австралийкой Айлой Томлянович или француженкой Ализе Корне.