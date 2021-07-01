Остапенко обыграла Касаткину во втором круге Уимблдона
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной во втором круге Уимблдонского турнира.
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной во втором круге Уимблдонского турнира.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 46 минут и завершился со счётом 6:1, 3:6, 8:6.
По ходу встречи Алёна Остапенко, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала девять брейков. На счету 24-летней Касаткиной (35 WTA) два эйса, семь двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов. Счёт в личных встречах стал 4:2 в пользу Остапенко.
В третьем круге Уимблдонского турнира Остапенко сразится с австралийкой Айлой Томлянович или француженкой Ализе Корне.
Напомним, вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова сегодня также провела матч второго раунда на Уимблдоне, в котором одержала победу над украинкой Мартой Костюк. В следующем раунде лиепайчанка сразится с Барборой Крейчиковой из Чехии (17 WTA), которая стала чемпионкой "Ролан Гаррос - 2021".