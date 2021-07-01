Павлютс рассказал, какими могут быть ограничения, если осенью увеличится заболеваемость

Он проинформировал участников встречи о стратегии, которую необходимо реализовать осенью на случай, если заболеваемость Covid-19 снова вырастет.

По словам Павлютса, стратегия предусматривает предотвращение ухудшения эпидемиологической ситуации осенью уже летом, чтобы осенью, например, вакцинированные поставщики услуг обслуживали вакцинированных клиентов. Он сказал, что все вакцины, доступные в настоящее время против Covid-19, эффективны против новых штаммов вируса.

"Нам необходимо перейти к тому, что работают привитые, поэтому нужно мобилизовать общественность и бизнес на вакцинацию",

- подчеркнул Павлютс.

При этом министр предупредил, что в случае ухудшения ситуации отраслям придется готовиться к работе в ограниченных условиях, рассчитывая на соответствующую господдержку.

Изменения почувствуют непривитые

Павлютс также подчеркнул, что в жизни людей, вакцинированных от Covid-19, осенью ничего существенно не изменится, если только эпидемиологическая ситуация не ухудшится резко.

"Если осенью серьезная заболеваемость вернется и вирус выйдет из-под контроля, мы должны быть готовы работать в таких условиях, чтобы экономика пострадала как можно меньше. Но общим условием должно быть то, что ограничения должны быть простыми, ясными и выполнимыми. Мы должны подготовиться к этому ", - предупредил министр здравоохранения.

Ревакцинация

Павлютс также сообщил, что может потребоваться подготовка к ревакцинации против Covid-19, однако пока неизвестно, будет ли это необходимо и какие целевые группы должны быть ревакцинированы.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что "нормальная жизнь" вакцинированных против Covid-19 продлится дольше всего. Однако при ухудшении эпидемиологической ситуации всем придется считаться с краткосрочными ограничениями. Кариньш поддержал предложение о том, что в случае роста заболеваемости ограничения будут вводиться быстро.

Децентрализация решений

Инесе Вайваре, директор Латвийской платформы сотрудничества в целях развития, спросила, обсуждается ли возможность децентрализованного применения новых ограничений. Она предположила, что если, например, в школе все учителя будут вакцинированы, возможно, именно директор школы сможет принимать решения об ограничениях для конкретной школы. "Такой подход побудит руководителей взять на себя ответственность за вакцинацию против Covid-19 и безопасное открытие своего учреждения", - сказала Вайваре.