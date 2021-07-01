Чт, 1.07.2021
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Юлия Степаненко, депутат Сейма

Фото ⟩ В карьере в Эстонии утонул 12-летний ребенок

Незадолго до 16 часов центр тревоги сообщение о том, что в карьере Мяннику пропал ребенок. Поисками были заняты спасатели и водолазы, пишет Rus.Postimees.

"В настоящее время его ищут в воде. Присутствуют наши спасательные команды, также были задействованы водолазы", - сказал Postimees представитель Спасательного департамента около 4 часов.

Около 18 часов было найдено тело утонувшего 12-летнего ребенка.

ФОТО: Sander Ilvest
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