Фото ⟩ В карьере в Эстонии утонул 12-летний ребенок
Незадолго до 16 часов центр тревоги сообщение о том, что в карьере Мяннику пропал ребенок. Поисками были заняты спасатели и водолазы, пишет Rus.Postimees.
Незадолго до 16 часов центр тревоги сообщение о том, что в карьере Мяннику пропал ребенок. Поисками были заняты спасатели и водолазы, пишет Rus.Postimees.
"В настоящее время его ищут в воде. Присутствуют наши спасательные команды, также были задействованы водолазы", - сказал Postimees представитель Спасательного департамента около 4 часов.
Около 18 часов было найдено тело утонувшего 12-летнего ребенка.