Известно, где в Латвии выявлено больше всего новых случаев Covid-19

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 35 человек из числа вновь инфицированных, а общее количество пациентов в столице за 14 дней в настоящее время составляет 369 человек.

В Сигулдском районе были обнаружены шесть новых случаев заражения. Число пациентов, зарегистрированных в 21 муниципалитете, составляет пять или меньше, а в 20 муниципалитетах в предыдущий день не было зарегистрировано новых пациентов.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 369, в Даугавпилсе - 63, в Сигулдском районе - 44, а в Аугшдаугавском районе - 28 жителей.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 Население Латвии в настоящее время составляет 50,5 случаев.

В 17 муниципальных образованиях этот показатель выше, в пяти он превышен на 50%. Это Сигулдский, Аугшдаугавский края, Даугавпилс, Прейльский и Саулкрастский края.

Из числа новых случаев, зарегистрированных в прошлый день, 15 - в возрасте от 30 до 39 лет, 15 - в возрасте от 40 до 49 лет, девять - в возрасте от 50 до 59 лет и меньше пациентов в других возрастных группах.

В течение предыдущего дня в Латвии был выявлен 71 новый случай заражения Covid-19 и получены сообщения о семи случаях смерти от Covid-19.

Двухнедельный совокупный показатель Covid-19 на 100 000 населения снизился до 50,5. За последние 14 дней в Латвии выявлено 956 случаев заражения Covid-19.

Общее количество больных за 14 дней составило менее тысячи 10 октября прошлого года, когда было диагностировано 994 инфицированных.