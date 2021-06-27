Главное за 1 июля ⟩ Авария у Рижской ГЭС, новые мэры и налоговые изменения

События дня:

Какие изменения в сфере налогов вступили в силу с 1 июля? Несколько недель назад Сейм принял различные изменения в налоговых правовых актах, часть из которых вступили в силу 1 июля 2021 года. Они касаются работодателей, плательщиков налога с микропредприятий (как владельцев, так и сотрудников предприятий), предпринимателей, ведущих хозяйственную деятельность, получателей и плательщиков гонораров и плательщиков акцизного налога. Рассмотрим их все!

Территориальная реформа: избраны новые мэры. СЗК - рекордсмен по руководящим должностям. Сегодня вступило в силу новое административно-территориальное деление Латвии, которое завершает вторую реформу местных самоуправлений. На первое заседание думы собрались депутаты 40 новых самоуправлений, на заседании были избраны председатели краевых дум.

Фото 〉 В Ригу прибыли легендарные корабли, они ждут гостей! Рассказываем подробности из первых уст. Три знаменитых исторических парусника ждут гостей с 4 по 9 июля в порту Андрейоста: точные копии петровского фрегата "Штандарт", голландской яхты XVII века "Либава" и шведского почтового бота "Хьортен", который недавно обрел новый дом в Риге. Помимо экскурсий, на борту "Либавы" можно будет прогуляться по Даугаве, а на "Штандарте" даже поучаствовать в учебном выходе.

Авария на объездной дороге у Рижской ГЭС; образовалась пробка в несколько километров. Пробка возникла в результате дорожно-транспортного происшествия. По данным Госполиции, на месте происшествия автомобильный прицеп перевернулся и заблокировал проезжую часть.

Коронавирус:

Выявлен 71 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель - 50,5. Скончались семь человек с подтвержденным коронавирусом. Двухнедельный кумулятивный показатель понизился с 54,2 до 50,5 случая. За последние 14 дней в Латвии выявлено 956 новых случаев Covid-19. Общее количество зараженных коронавирусом менее тысячи за 14 дней в последний раз было зарегистрировано 10 октября прошлого года - 994 человек.

Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. "Он в Коммунарке [с коронавирусом], самочувствие плохое, он в реанимации", - рассказала жена музыканта. Осенью 2019-го Петр Мамонов перенес две операции на сердце, а незадолго до этого был госпитализирован с инфарктом.

Павлютс рассказал, какими могут быть ограничения, если осенью увеличится заболеваемость. Он проинформировал о стратегии, которую необходимо реализовать осенью на случай, если заболеваемость Covid-19 снова вырастет. По словам Павлютса, стратегия предусматривает предотвращение ухудшения эпидемиологической ситуации осенью уже летом, чтобы осенью, например, вакцинированные поставщики услуг обслуживали вакцинированных клиентов.

Территория Covid-19 〉 Один день в стационаре "Гайльэзерс". ЗИМА 2021 ГОДА. Пока люди жалуются, что все закрыто, во всех медучреждениях по-прежнему возрастает интенсивность работы. В ежедневной гонке такие вещи, как "кофейная пауза", "уборная" и "перекур", сейчас не существуют. В моменты передышки у них по-прежнему хватает сил улыбаться и верить, что скоро все будет хорошо.

Противники вакцинации, словно террористы, взяли в заложники всю страну. Все определенно помнят сценарий классических боевиков восьмидесятых и девяностых. Группа злодеев берет в плен заложников и в обмен требует кучу денег и самолет. Идентичный сценарий сейчас наблюдается в реальности, только в роли террористов - противники вакцинации, а откупаться от них вынуждена вся страна.

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Ой, всё! 〉 Гороскопы и Зодиаки: где верить можно, а когда не стоит? Отвечает астролог. Если говорить об астрологии, то чаще всего есть две крайности: люди, которые яро верят в гороскопы и знаки Зодиака, и те, кто отвергает любое упоминание о "лженауке". В подкасте "Ой, всё!" журналисты RUS TVNET Ника и Катя поговорили с астропсихологом Наталией Бушуровой о том, что же это и в чем причины такого отношения. С обеих сторон.

Сара Джессика Паркер в восторге от чипсов латвийского бренда. Электронная почта производителя чипсов "взорвалась" почти сразу из-за бесчисленного количества полученных сообщений. Кто бы не хотел себе такую лестную и незапланированную рекламу? Производство чипсов латвийского бренда находится в Пярну более 30 лет.

Эгил Левитс встретился с Арнольдом Шварценеггером в Австрии. Как отметили в канцелярии президента, оба согласны с необходимостью более конкретного общения с общественностью по вопросам климата. В настоящее время общение абстрактно, поэтому в обществе нет понимания; это большая общая проблема.