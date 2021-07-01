Чт, 1.07.2021
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Амината, певица

Видео ⟩ В разрушении 33 надгробий под Резекне участвовали и дети. Самому молодому вандалу - восемь лет

ФОТО: Oleksandr_U/Shutterstock.com

Некоторое время назад на Бекшском кладбище Озолайнской волости Резекненского края вандалы осквернили более 30 могильных камней. Полиция установила трех возможных преступников, и правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Двое подозреваемых - дети младшего школьного возраста, сообщает программа Bez Tabu.

С момента вандализма на маленьком кладбище прошло полтора месяца, но родственники усопших до сих пор потрясены случившимся.

Местный житель рассказывает о случившемся: "Разрушений было много. Снесли памятники. Чистейшие вандалы! Кладбище, святое место, где даже не плюнешь! Этому кладбищу больше 300 лет!"

Вандалы портили надгробия, переворачивали и разрушали памятники и кресты.

Родственники усопших самостоятельно привели места захоронений в порядок. После случая вандализма полицию вызвал глава администрации Озолайнского края Эдгар Блинов, места погребения родственников которого также были осквернены.

Он, как и многие другие, не явился в полицию как потерпевший, так как ему удалось ликвидировать многие разрушения самостоятельно, не тратя денег на замену крестов. Пострадавшими были названы владелица кладбища, администрация Озолайнского края и некоторые родственники усопших, чьи памятники были повреждены.

В беседах с Bez Tabu жители рассказали, что виновниками были местные: один недавно достигший совершеннолетия молодой человек и двое детей младшего школьного возраста.

Начальник Резекненского районного отделения Госполиции Гунар Пашкевич сообщил, что возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 Уголовного закона о осквернении могил. Виновным грозит тюремное заключение на срок до одного года, либо временное заключение, либо принудительные работы, либо штраф.

Передаче Bez Tabu удалось познакомиться с мамой одного из вандалов. Она рассказала, что ребенку всего восемь лет. Мать мальчика сожалеет о действиях сына и приносит свои извинения.

Видео: сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)

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