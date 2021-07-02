"Мы не один народ". Зеленский ответил на слова Путина об украинцах и русских

Зеленский дал интервью информационному агентству Интерфакс-Украина, журналист которого попросил его ответить на высказывания Путина во время "Прямой линии" с россиянами в среду.

"Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ - недружественный нам народ, - заявил тогда президент России. - Я уже много раз говорил об этом, могу повторить ещё раз: я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ".

При этом Путин заявил, что внешние силы "русский народ всегда старались растащить и раздробить, это идёт ещё со средних веков". "У нас как раньше трактовалась этническая составляющая? Были великороссы, белороссы и малороссы, - сказал Путин. - Потом под воздействием внешних факторов, а потом ещё большевики внесли свою лепту, у нас начали как бы разделять единый русский народ".

Зеленский ответил на это так: "Давайте наконец расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним".

"Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. Так что точно не один народ. У каждого из нас свой путь", - добавил Зеленский.

Будут ли новые переговоры?

Путин и Зеленский также поспорили о возможности новых прямых переговоров между лидерами двух стран.

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Последний раз украинский и российский лидеры виделись в декабре 2019 года во время переговоров в "нормандском формате" - кроме Путина и Зеленского, в этом саммите также принимали участие президент Франции и канцлер Германии. Главной темой встречи было урегулирование конфликта на востоке Украины - и единственным ее конкретным результатом стала договоренность об обмене заключенными.

В остальном между Киевом и Москвой по-прежнему остаются непреодолимые разногласия. Украинские власти, позицию которых поддерживают страны Запада, обвиняют Россию в прямой поддержке сепаратистов войсками и оружием. Но Москва называет конфликт внутренней проблемой Украины и настаивает, что Киев должен вести прямые переговоры с теми, кто контролирует Донецк и Луганск.