Беларусь дала добро гражданам 73 стран на безвизовый въезд для платной вакцинации

Безвизовый въезд для вакцинации будет разрешен на срок до пяти суток. На данный момент не известны страны, на граждан который будет распространяется это разрешение. Указ пока не опубликован.

Прививки иностранцам будут делать в 82 медучреждениях Беларуси. Введение двух компонентов вакцины будет стоить 130-150 белорусских рублей (43,36 - 50,03 евро), сообщил белорусский Минздрав.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко подчеркнул, что

"Минздрав получает много обращений от иностранцев, которые просят предоставить им возможность привиться "Спутник V". Мы лишь удовлетворяем этот запрос".

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказала, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям.