Вблизи Саласпилса загорелся пассажирский автобус

Вблизи Саласпилса загорелся пассажирский автобусДополнено
На Даугавпилсском шоссе возле Саласпилса загорелся пассажирский автобус, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в своем микроблоге Twitter.
На Даугавпилсском шоссе возле Саласпилса загорелся пассажирский автобус, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в своем микроблоге Twitter.
Вызов поступил в 6:50 - пассажирский автобус на трассе полностью горел. Люди эвакуировались из автобуса.
Компания Latvijas valsts ceļi сообщила, что из-за этого пожара съезд на Рижскую объездную дорогу в направлении Риги и съезд со стороны Огре были перекрыты.
Объезд осуществляется по съезду в обратном направлении с поворотом на Саласпилс или Ригу.
Пожар был потушен в 8:27.
⚠️🚔⛔️ Pie Salaspils uz Daugavpils šosejas (A6) un Rīgas apvedceļa (A5) uzbrauktuves/nobrauktuves deg autobuss. Nobrauktuve Rīgas virzienā un uzbrauktuve no Ogres puses satiksmei slēgta. Apbraukšana pa pretējā virziena uzbrauktuvi/nobrauktuvi ar apgriešanos Salaspilī vai Rīgā. pic.twitter.com/msRwkFE5xg— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 2, 2021
В автотранспортной дирекции агентству LETA сообщили, что горел автобус Galss buss. Пассажиров в автобусе не было, так как он не совершал регулярный рейс, а ехал на базу.