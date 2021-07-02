Пт, 2.07.2021
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Даниэль Павлютс

Вблизи Саласпилса загорелся пассажирский автобус
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ФОТО: LTV Ziņu dienests

На Даугавпилсском шоссе возле Саласпилса загорелся пассажирский автобус, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в своем микроблоге Twitter.

Вызов поступил в 6:50 - пассажирский автобус на трассе полностью горел. Люди эвакуировались из автобуса.

Компания Latvijas valsts ceļi сообщила, что из-за этого пожара съезд на Рижскую объездную дорогу в направлении Риги и съезд со стороны Огре были перекрыты.

Объезд осуществляется по съезду в обратном направлении с поворотом на Саласпилс или Ригу.

Пожар был потушен в 8:27.

В автотранспортной дирекции агентству LETA сообщили, что горел автобус Galss buss. Пассажиров в автобусе не было, так как он не совершал регулярный рейс, а ехал на базу.

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