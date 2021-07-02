Вблизи Саласпилса загорелся пассажирский автобус

Вызов поступил в 6:50 - пассажирский автобус на трассе полностью горел. Люди эвакуировались из автобуса.

Компания Latvijas valsts ceļi сообщила, что из-за этого пожара съезд на Рижскую объездную дорогу в направлении Риги и съезд со стороны Огре были перекрыты.

Объезд осуществляется по съезду в обратном направлении с поворотом на Саласпилс или Ригу.

Пожар был потушен в 8:27.

⚠️🚔⛔️ Pie Salaspils uz Daugavpils šosejas (A6) un Rīgas apvedceļa (A5) uzbrauktuves/nobrauktuves deg autobuss. Nobrauktuve Rīgas virzienā un uzbrauktuve no Ogres puses satiksmei slēgta. Apbraukšana pa pretējā virziena uzbrauktuvi/nobrauktuvi ar apgriešanos Salaspilī vai Rīgā. pic.twitter.com/msRwkFE5xg — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 2, 2021