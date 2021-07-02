Пт, 2.07.2021
Поверьте, это было не спонтанное решение, мы ломали голову и рассматривали все возможные варианты проведения концерта, но сейчас мы просто в тупике… Амината, певица
Амината, певица

Лидер группы "Воскресение" госпитализирован с Covid-19

Лидер группы "Воскресение" Алексей Романов госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что Романов заболел еще 21 июня. Он жаловался на одышку и кашель. Тест на коронавирус оказался положительным.

68-летнего музыканта госпитализировали после того, как сатурация упала до 92%, а состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Сейчас Алексей Романов находится в одной из московских больниц.

Алексей Романов - советский и российский музыкант, гитарист, вокалист рок-групп "Воскресение", "СВ", "Машина времени", "Кузнецкий мост". Участвовал также в трио Романов - Сапунов - Кобзон и сотрудничал с группой фламенко Los De Moscu. Бессменный лидер и основной автор песен "Воскресения".

НАВЕРХ
Back