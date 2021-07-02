Лидер группы "Воскресение" госпитализирован с Covid-19

Известно, что Романов заболел еще 21 июня. Он жаловался на одышку и кашель. Тест на коронавирус оказался положительным.

68-летнего музыканта госпитализировали после того, как сатурация упала до 92%, а состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Сейчас Алексей Романов находится в одной из московских больниц.