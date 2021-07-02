Лидер группы "Воскресение" госпитализирован с Covid-19
Лидер группы "Воскресение" Алексей Романов госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.
Лидер группы "Воскресение" Алексей Романов госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.
Известно, что Романов заболел еще 21 июня. Он жаловался на одышку и кашель. Тест на коронавирус оказался положительным.
68-летнего музыканта госпитализировали после того, как сатурация упала до 92%, а состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.
Сейчас Алексей Романов находится в одной из московских больниц.
Алексей Романов - советский и российский музыкант, гитарист, вокалист рок-групп "Воскресение", "СВ", "Машина времени", "Кузнецкий мост". Участвовал также в трио Романов - Сапунов - Кобзон и сотрудничал с группой фламенко Los De Moscu. Бессменный лидер и основной автор песен "Воскресения".