Силы США и НАТО покинули крупнейшую авиабазу Афганистана

"Все силы коалиции находятся далеко от Баграма", - сказал представитель министерства обороны США, пожелавший остаться неизвестным.

Он не сообщил, когда база будет официально передана афганским силам.

Способность афганских правительственных сил поддерживать контроль над жизненно важной базой Баграм, очевидно, будет ключевым элементом в поддержании безопасности в Кабуле и оказании давления на талибов.

1 мая Соединенные Штаты официально начали вывод своих оставшихся сил из Афганистана, готовясь положить конец своему почти 20-летнему присутствию в стране, но в то же время выразили обеспокоенность по поводу будущего развития событий в Афганистане после вывода международных сил.

Хотя фактический вывод войск начался раньше, 1 мая рассматривается Вашингтоном как символическая дата, учитывая, что прошлогоднее соглашение с талибами установило эту дату в качестве крайнего срока для завершения вывода, но президент США Джо Байден признал, что это будет сложно сделать. Он указал, что последние примерно 2500 американских военнослужащих будут выведены из Афганистана в период с 1 мая по 11 сентября.