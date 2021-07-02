Возле Олайне на Елгавском шоссе появились странные разметки

На участке Елгавского шоссе (A8) возле Олайне были выложены несколько образцов горизонтальных разметочных материалов. Они предназначены не для того, чтобы сбить с толку водителей, а для проверки их свойств и долговечности в реальных условиях эксплуатации. Об этом TVNET сообщили представители Latvijas valsts ceļi.
Горизонтальная дорожная разметка - один из ключевых элементов организации дорожного движения. Цель исследования - найти наиболее подходящие прикладные материалы, методы и технологии для реальных условий Латвии.
Такие практические исследования также позволят более четко определить требования к материалам для этих разметок - отражение в различных условиях, срок службы и т.д. А также улучшить требования Дорожных Технических условий к материалам, способам нанесения и технологиям горизонтальных дорожных знаков.
В исследовательских целях на Елгавском шоссе в 700 м от Олайне, в направлении Елгавы, в настоящее время нанесена временная разметка из девяти различных материалов и комбинаций нанесения. Планируется, что всего за время проверки таких комбинаций будет вдвое больше.
Специалисты Центра дорожной компетенции VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) в течение периода мониторинга будут регулярно проводить измерения, определяя отражение нанесенных материалов в сухих и влажных условиях, а также их свойства сцепления с поверхностью.