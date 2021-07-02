Возле Олайне на Елгавском шоссе появились странные разметки

Горизонтальная дорожная разметка - один из ключевых элементов организации дорожного движения. Цель исследования - найти наиболее подходящие прикладные материалы, методы и технологии для реальных условий Латвии.

Такие практические исследования также позволят более четко определить требования к материалам для этих разметок - отражение в различных условиях, срок службы и т.д. А также улучшить требования Дорожных Технических условий к материалам, способам нанесения и технологиям горизонтальных дорожных знаков.

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

В исследовательских целях на Елгавском шоссе в 700 м от Олайне, в направлении Елгавы, в настоящее время нанесена временная разметка из девяти различных материалов и комбинаций нанесения. Планируется, что всего за время проверки таких комбинаций будет вдвое больше.