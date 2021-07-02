Испания обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020

Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 1:1 (3:1 пен.) в пользу Испании.

Сборная Испании открыла счёт на 8-й минуте благодаря автоголу. После удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарец Денис Закария. Сначала этот гол записали на испанца, однако потом его обозначили как автогол.

Отметим, что это десятый автогол на Евро-2020. Таким образом, по ходу турнира в свои ворота было забито больше мячей, чем за всю историю чемпионатов Европы.

На 58-й минуте швейцарцы вновь показали характер в матче со статусным соперником и сумели сравнять, возродив интригу. Автором гола стал Шердан Шакири, который в касание пробил в дальний угол после передачи Ремо Фройлера.

Фройлер вновь оказался в центре внимания на 77-й минуте, когда за грубый подкат с риском нанесения травмы получил красную карточку и оставил Швейцарию в меньшинстве. Тем не менее, швейцарцы сумели выстоять до конца основного времени и перевести игру в овертайм.

В экстра-таймах у вратаря сборной Швейцарии Янна Зоммера было очень много работы. 32-летний голкипер отразил пять опаснейших ударов в исполнении испанских футболистов, которые никак не могли найти ключ к воротам Зоммера.

Первый полуфиналист Евро-2020 определился в серии послематчевых пенальти. Испанец Серхио Бускетс, открывавший серию, попал в штангу, но затем вратарь испанцев Унаи Симон отразил два удара, что и позволило испанцам завоевать путёвку в полуфинал.

В 1/2 финала сборная Испании сыграет с победителем пары Бельгия - Италия, которые также проведут свой матч сегодня. Начало игры в 22:00.

Расписание матчей 1/4 финала :

2 июля, 22:00, Бельгия - Италия ("Альянц Арена", Мюнхен)

3 июля, 19:00, Чехия - Дания (Олимпийский стадион, Баку)

3 июля, 22:00, Англия - Украина (Олимпийский стадион, Рим)

Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.