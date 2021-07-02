Российский футболист оскорбил теннисистку Касаткину и удалил Instagram. Что случилось?

24-летняя Дарья Касаткина во втором круге Уимблдона потерпела поражение от латвийской теннисистки Алёны Остапенко. Матч завершился со счётом 1:6, 6:3, 6:8.

После игры Касаткина в сторис своего Instagram опубликовала оскорбительные сообщения, которые футболист владикавказской "Алании" Владимир Хубулов отправил ей в директ.

"Конченая ********. Вести с брейком 30:0 и ******** (проиграть) матч. Иди ***** (нафиг) шмара ******* (грёбаная)", - написал Хубулов теннисистке.

Хубулов вряд ли ожидал, что Касаткина обнародует его сообщения. Футболист "Алании" сначала удалил фотографию профиля, а потом и вовсе закрыл аккаунт.

"Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК "Алания", выдайте ему бонус за проигранную ставку", - подписала Касаткина опубликованный скриншот с оскорблениями от Хубулова.

На эту ситуацию уже успел отреагировать президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который считает, что на таких людей, как Хубулов, не стоит даже внимания обращать.