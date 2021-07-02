Российский футболист оскорбил теннисистку Касаткину и удалил Instagram. Что случилось?
Российская теннисистка Дарья Касаткина пожаловалась на 20-летнего футболиста "Алании" Владимира Хубулова после грязных оскорблений в Instagram в свой адрес.
Российская теннисистка Дарья Касаткина пожаловалась на 20-летнего футболиста "Алании" Владимира Хубулова после грязных оскорблений в Instagram в свой адрес.
24-летняя Дарья Касаткина во втором круге Уимблдона потерпела поражение от латвийской теннисистки Алёны Остапенко. Матч завершился со счётом 1:6, 6:3, 6:8.
После игры Касаткина в сторис своего Instagram опубликовала оскорбительные сообщения, которые футболист владикавказской "Алании" Владимир Хубулов отправил ей в директ.
"Конченая ********. Вести с брейком 30:0 и ******** (проиграть) матч. Иди ***** (нафиг) шмара ******* (грёбаная)", - написал Хубулов теннисистке.
Хубулов вряд ли ожидал, что Касаткина обнародует его сообщения. Футболист "Алании" сначала удалил фотографию профиля, а потом и вовсе закрыл аккаунт.
"Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК "Алания", выдайте ему бонус за проигранную ставку", - подписала Касаткина опубликованный скриншот с оскорблениями от Хубулова.
На эту ситуацию уже успел отреагировать президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который считает, что на таких людей, как Хубулов, не стоит даже внимания обращать.
Позднее в соцсетях с заявлением выступила и "Алания", которая извинилась за поступок своего игрока. "Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам её семьи и команды, а также болельщикам", - говорится в заявлении клуба.