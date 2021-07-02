ВИДЕО ⟩ Норвежец побил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами, который держался 29 лет
Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло.
Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло.
25-летний Вархольм пробежал дистанцию за 46,70 секунды. Предыдущий рекорд (46,78) был установлен в 1992 году американцем Кевином Янгом.
Второе место в забеге занял легкоатлет из Бразилии Алисон дос Сантос (47,38), а третьим стал турок Ясмани Копельо (48,86).
"Я давно знал, что способен показать быстрое время, но выйти на стадион и добиться этого - это совсем другое. О рекорде, который старше меня, все говорили долгое время. Это идеальный момент", - сказал Вархольм в интервью для официального аккаунта Бриллиантовой лиги в Twitter.
Карстен Вархольм является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы 2018 года.
Календарь Бриллиантовой лиги предусматривает ещё три этапа до старта Олимпиады в Токио: Стокгольм (4 июля), Монако (9 июля), Гейтсхед (13 июля).