ВИДЕО ⟩ Норвежец побил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами, который держался 29 лет

"Я давно знал, что способен показать быстрое время, но выйти на стадион и добиться этого - это совсем другое. О рекорде, который старше меня, все говорили долгое время. Это идеальный момент", - сказал Вархольм в интервью для официального аккаунта Бриллиантовой лиги в Twitter.