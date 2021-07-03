Видео ⟩ Ксавье Леклер, который во Франции был очень робким, а в Латвии чувствует себя как дома

Он признался, чего ему не хватает в Латвии, а также назвал любимых русских писателей, художников и музыкантов. Для Ксавье это интервью было волнительным, он говорил с журналистами на русском.

Ксавье был третьим ребёнком в семье. А всего у него три брата и одна сестра. Вырос в маленькой деревне между Лионом и Греноблем. Он говорит, что у него было счастливое детство. Ксавье много времени проводил, бегая по лесам и полям, летом ездил к морю на лазурный берег Франции или в Бретань, а зимой часто катался на лыжах в Альпах. После школы поступил в Лилльский университет, который находится на севере Франции. Получил образование инженера-механика.

В университете два года изучал русский язык, а в 2015 году впервые побывал в России. Три месяца жил в Москве, проходил стажировку и практиковал язык. Также путешествовал по стране, был в Санкт-Петербурге, Твери, Великих Луках, Ярославле, Калязине, Угличе, Костроме, Ростове, Иванове, Суздале, Переславле-Залесском, Сергиевом Посаде и в Рыбинске. Мечтает побывать в Сибири и в Магадане.

В изучении русского языка, Ксавье помогают просмотры русских фильмов и чтение русских книг. В интервью он рассказал, что любит считать Достоевского и Толстого, а его любимая книга - "Тихий Дон" Михаила Шолохова. Любимый фильм - "Москва слезам не верит", а любимый исполнитель - Виктор Цой.

Ксавье говорит, что понимает примерно 80% русской речи, а остальные 20% додумывает, пытается угадать. Сложности возникают с падежами и ударением.