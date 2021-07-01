Covid-19: в Литве 30 новых случаев, в Эстонии - 39
За минувшие сутки в Литве выявлено 30 новых случаев Covid-19, от этой болезни скончался один человек, сообщил в пятницу, 2 июля, Департамент статистики. В Эстонии 39 новых случаев заражения.
За минувшие сутки в Литве выявлено 30 новых случаев Covid-19, от этой болезни скончался один человек, сообщил в пятницу, 2 июля, Департамент статистики. В Эстонии 39 новых случаев заражения.
Литва
За минувшие сутки было проведено 4106 молекулярных тестов (ПЦР) и 4233 антигенных теста на Covid-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 278 тыс. 826 человек, 607 из них все еще больны.
От COVID-19 скончался человек в возрасте старше 70 лет.
От коронавируса в Литве скончались 4387 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8923 смерти.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2980 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 39, то есть 1,3%.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 28,2 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 0,9%.
За сутки в больницах открыты две новых историй болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 19 пациентам, средний возраст госпитализированных 64 года. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 13 человек, то есть 68%.