Пт, 2.07.2021
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Рижанин Рейнис о проверке в CSDD

Фото ⟩ Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Российский актер Сергей Безруков в пятый раз станет отцом. Он подтвердил пополнение в семье в своем Instagram-аккаунте.

47-летний артист поделился фотографией с отдыха в Сочи. На снимке артист обнимает супругу Анну Матисон, у которой виден округлившийся животик.

"Привет из Сочи! Сегодня День режиссера, и мы снимаем кино", - подписал фото Безруков. 

Сергей Безруков и Анна Матисон познакомились в 2014 году на съемках картины "Млечный путь". У пары растет сын Степан и дочь Мария. Безруков также является отцом двоих детей - Ивана и Александры, они родились в период предыдущих отношений с Кристиной Смирновой. На момент знакомства с Анной Матисон Сергей Безруков был женат на Ирине Безруковой, с которой он состоял в браке с 2000 года. 

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