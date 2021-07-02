Фото ⟩ Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Сергей Безруков и Анна Матисон познакомились в 2014 году на съемках картины "Млечный путь". У пары растет сын Степан и дочь Мария. Безруков также является отцом двоих детей - Ивана и Александры, они родились в период предыдущих отношений с Кристиной Смирновой. На момент знакомства с Анной Матисон Сергей Безруков был женат на Ирине Безруковой, с которой он состоял в браке с 2000 года.