ВОЗ рекомендует проводить тестирование на Covid-19 в школах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 2 июля, порекомендовала проводить тесты на Covid-10 в школах, даже если не было выявлено новых случаев.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 2 июля, порекомендовала проводить тесты на Covid-10 в школах, даже если не было выявлено новых случаев.
До сих пор проведение тестов в школах рекомендовалось только в тех случаях, если была выявлена вирусная вспышка, но теперь ВОЗ считает, что быстрое тестирование на Covid-19 в школах следует проводить, даже если не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19.
"Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность принять правильный комплекс мер, чтобы помочь снизить уровень инфицирования и избежать закрытия школ", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он добавил, что закрытие школ, как мы видели, пагубно сказывается на образовании, социальном и психическом благополучии детей и молодежи.
который неоднократно призывал страны Европейского региона ВОЗ решать проблемы, связанные с дистанционным обучением, включая уход детей из школы и его влияние на здоровье детей.
По словам Клюге, агентствам ООН следует рассматривать закрытие школ как крайнюю меру.