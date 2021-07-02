ВОЗ рекомендует проводить тестирование на Covid-19 в школах

До сих пор проведение тестов в школах рекомендовалось только в тех случаях, если была выявлена ​​вирусная вспышка, но теперь ВОЗ считает, что быстрое тестирование на Covid-19 в школах следует проводить, даже если не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19.