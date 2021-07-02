Пт, 2.07.2021
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Дебора Дэйвис, экстрасенс
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В июне по "протестным" делам в Беларуси осудили 44 человека: всего на 131 год лишения свободы

ФОТО: Ирина Комик/Intex-press

Всего в Беларуси за июнь не менее 125 человек осуждено по "протестным" уголовным делам, из них 20% составляют женщины, говорится в отчете правозащитного центра "Весна".

Суммарно за июнь по уголовным делам за протесты суды вынесли, например, 131 год 9 месяцев лишения свободы для 44 человек и 71,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа для 34 человек, плюс ограничение свободы без направления, аресты, штрафы.

Правозащитники также говорят, что в июне не менее пяти граждан отправили на принудительное лечение (в трех случаях уголовные дела были связаны с оскорблением президента, в двух - в связи с оскорблением государственной символики).

А уже 1 июля правозащитники признали политическими заключенными еще шесть человек. Таким образом, политзаключенными в Беларуси сейчас являются 532 человека.

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