В июне по "протестным" делам в Беларуси осудили 44 человека: всего на 131 год лишения свободы

Суммарно за июнь по уголовным делам за протесты суды вынесли, например, 131 год 9 месяцев лишения свободы для 44 человек и 71,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа для 34 человек, плюс ограничение свободы без направления, аресты, штрафы.

Правозащитники также говорят, что в июне не менее пяти граждан отправили на принудительное лечение (в трех случаях уголовные дела были связаны с оскорблением президента, в двух - в связи с оскорблением государственной символики).