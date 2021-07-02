Жители Приекульского края возмущены: в думу вернулась попавшаяся на пьяной езде чиновница

Местные жители не понимают, почему на должность и.о. руководителя Приекульского самоуправления назначено в данный момент не работающее в самоуправлении лицо с, по их мнению, низкой репутацией.

Ширанте ушла с должности руководителя Лиепского волостного самоуправления Приекульского края в марте 2019 года после того, как 27 февраля ее, сидевшую за рулем служебного автомобиля с 0,94 промилле алкоголя в организме, остановила полиция.

"Непонятно, почему новое руководство Цесисской краевой думы назначило на ответственную должность лицо со столь подпорченной репутацией. Такие действия самоуправления не способствуют желанию жителей идти на выборы и подрывает доверие жителей к местной власти. В наших глазах она - политический ставленник",

- сказал местный житель.

Агентству LETA от лица нескольких приекульчан позвонила женщина, которая также выразила непонимание и осуждение по поводу того, что на должность назначено лицо, не имеющее доверия местных жителей, тогда как бывшая председатель Приекульской краевой думы Элина Стапулоне оставлена без какой-либо должности. "Мы такими действиями нового руководства Цесисского края очень недовольны", - сказала женщина.

В свою очередь старший специалист по коммуникациям Управления связи и обслуживания клиентов Цесисского края Александр Абрамов пояснил, что во время принятия решения были оценены возможные репутационные риски.

Он отметил, что депутаты верят в способности кандидата и в то, что упомянутое событие не повлияет на ее профессионализм, знания и опыт, необходимые в руководстве новым краем.

Напомним, Шираните была остановлена 27 февраля 2019 года в поселке Лиепас на улице Раунас. Она управляла автомобилем Škoda, будучи в состоянии алкогольного опьянения - алкометр показал 0,94 промилле. Ей был оформлен протокол административного нарушения.