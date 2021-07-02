Пт, 2.07.2021
Нам необходимо перейти к тому, что работают привитые, поэтому нужно мобилизовать общественность и бизнес на вакцинацию Даниэль Павлютс
Даниэль Павлютс

Самоизоляцию не нужно будет соблюдать при въезде в Латвию из еще четырех стран

Самолет airBaltic в аэропорту "Рига" ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

С субботы, 3 июля, самоизоляцию не нужно будет соблюдать при въезде в Латвию из Нидерландов, Греции, Дании и Словении, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Людям, которые не привиты от Covid-19, придется соблюдать десятидневную самоизоляцию при возвращении из Великобритании, Ирландии, Португалии, Испании, Андорры, Монако, Кипра.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в настоящее время составляет в Латвии 61,9 случая.

При этом средний показатель по Евросоюзу и Европейской экономической зоне продолжает снижаться и достиг 38,6 случая. Неделей ранее этот показатель составлял 51,2 случая.

В Эстонии кумулятивный показатель также продолжает снижаться и за последнюю неделю составил 33,5 случая, а в Литве показатель снизился до 28,1 случая.

В настоящее время ни одна страна в мире не включена в список стран с самым высоким уровнем риска, в который включаются страны с эпидемиологической ситуацией, возможно представляющей серьезную угрозу для здоровья населения.

Как сообщалось ранее, лица, привитые от Covid-19, которые въехали в Латвию из любой страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании, больше не должны соблюдать требование самоизоляции.

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