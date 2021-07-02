Самоизоляцию не нужно будет соблюдать при въезде в Латвию из еще четырех стран

Людям, которые не привиты от Covid-19, придется соблюдать десятидневную самоизоляцию при возвращении из Великобритании, Ирландии, Португалии, Испании, Андорры, Монако, Кипра.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в настоящее время составляет в Латвии 61,9 случая.

При этом средний показатель по Евросоюзу и Европейской экономической зоне продолжает снижаться и достиг 38,6 случая. Неделей ранее этот показатель составлял 51,2 случая.

В Эстонии кумулятивный показатель также продолжает снижаться и за последнюю неделю составил 33,5 случая, а в Литве показатель снизился до 28,1 случая.

В настоящее время ни одна страна в мире не включена в список стран с самым высоким уровнем риска, в который включаются страны с эпидемиологической ситуацией, возможно представляющей серьезную угрозу для здоровья населения.