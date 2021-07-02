У Гавайских островов потерпел крушение грузовой самолет Boeing 737
На Гаваях потерпел крушение грузовой самолет Boeing 737. Самолет упал в океан недалеко от Гонолулу, сообщает агентство LETA.
На Гаваях потерпел крушение грузовой самолет Boeing 737. Самолет упал в океан недалеко от Гонолулу, сообщает агентство LETA.
Как сообщает BNO News, перед крушением у самолета возникли проблемы с двигателем. Согласно предварительным данным, на борту находились только два пилота, они спасены.
Reuters сообщает, что самолет выполнял рейс для Transair.