Пт, 2.07.2021
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Дебора Дэйвис, экстрасенс

У Гавайских островов потерпел крушение грузовой самолет Boeing 737

Boeing 737 MAX. Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

На Гаваях потерпел крушение грузовой самолет Boeing 737. Самолет упал в океан недалеко от Гонолулу, сообщает агентство LETA.

Как сообщает BNO News, перед крушением у самолета возникли проблемы с двигателем. Согласно предварительным данным, на борту находились только два пилота, они спасены.

Reuters сообщает, что самолет выполнял рейс для Transair.

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